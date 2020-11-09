悲劇與傳統 成就「治癒系總統」 政界：拜登融和不同陣營 分裂下最合適總統

出身中產家庭的拜登1973年以30歲之齡成為參議員，投身國政。近半世紀的政壇生涯歷任參議院司法委員會及外交委員會主席，亦因其豐富的外交及國家安全政策經驗，2008年獲時任總統候選人奧巴馬挑選為競選拍檔，並在當選副總統後推動多項重要政策，包括主張讓中國融合至國際秩序，以國際法律制衡以保障美國利益等，獲奧巴馬讚譽為「美國歷來最佳副總統」。

重人際關係有助兩黨合作

除了與民主黨傳統支持者關係良好，拜登與共和黨人亦保持良好關係。《紐約時報》稱，拜登推崇建制，支持妥協，並視政治為人與人的關係互動而非意識形態之爭。不少曾與拜登共事的前參議員稱，拜登具有推動兩黨理解與合作的能力，在後特朗普時代政治兩極化之際尤為難以取代。緬因州前共和黨參議員科恩（William Cohen）今屆改為支持拜登，直言不少拜登支持者並非支持其理念，「而是因為他這個作為人的特質」。

拜登此前在1988年及2008年兩度參選總統，均在初選階段鎩羽而歸。今次參選原不被外界看好，擔心其年事已高，立場太溫和，難以抗衡黨內冒起的新世代聲音，亦恐苦於應對總統特朗普。他去年參選以來亦屢受醜聞困擾，其中最少有8名女子指控拜登不恰當地觸碰或近她們，上月《紐約郵報》公開宣稱來自拜登次子亨特電郵的電郵，指他與烏克蘭能源公司Burisma及中國能源公司華信能源的交易，令拜登陷入利益衝突疑雲。此外，他任職參議員時代，亦曾反對廢除種族隔離的部分政策等做法惹爭議。

學者：資歷深 老布殊後首見

普林斯頓大學政治史教授澤利澤（Julian Zelizer）指出，拜登作為資深華府局內人的資歷，是自1989年上任的共和黨總統老布殊以來首見，和其他從政經驗不多，對建制沒有強烈承擔的總統不同，其歷練勢決定他的施政方針。《金融時報》美國版主編施皮格爾（Peter Spiegel）評論稱，儘管拜登條件並不突出，但低調、嫻熟於建制的總統亦可能帶來最多建樹，一如同樣富政治經驗的前總統詹森在任推動醫保等多項社會改革。施皮格爾亦認為，拜登早年在車禍中痛失妻女，到2015年疼愛的長子博（Beau）亦因腦癌喪生，其人生中喪失的東西原比政治爭鬥的勝負沉重，亦令其提出美國復和的信念更有份量與意義，即使拜登或許未能解決疫情、種族問題或兩黨紛爭，亦能帶來一些改善。

最年長總統 連任否惹關注

拜登將成為美國最年長總統，4年後會否再爭連任亦惹關注。美國政治新聞網站Politico引述拜登競選顧問稱，到首任期結束時拜登已是82歲，除非他找不到可託付的繼任人，否則將不會競逐連任。不過拜登料不會公開承認只出任一屆總統，以免其高齡再受攻訐或損及上任後的政治資本。拜登團隊拒絕回應。

（紐約時報/金融時報/Politico）

（2020美國大選）