廠商會：拜登上任先拼經濟 中美緩衝期

「香港製造」料美依世貿裁決

吳宏斌指出，相比特朗普的「不按牌理出牌」，拜登似乎較為穩定，傾向以合理、以美國民眾優先為考慮主要的因素。他舉例稱，過去兩年爆發中美貿易戰，美國向中國實施多重加稅政策，令不少美國入口商家把稅項轉移到消費者身上，若拜登以美國人為考慮前提，未來爭端或會有所緩和。

不過，有關「香港製造」的議題上，吳宏斌形容香港出口到美國的貨品不多，拜登不太可能會優先處理，判斷拜登會以較為保守的做法，例如參考世貿的最終裁決，才作進一步行動。不過，香港工業總會主席葉中賢則指出，拜登勝選對中美關係未來轉好的機會不大，形容前景仍然不明朗，鼓勵會員拓展多元化市場，如國內和東南亞。

分析：拜撐加稅 市况未太樂觀

此外，耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國大選對於整個投資市場都會有影響，尤其是仍然存在潛在的訴訟因素，加上美股在上周已經歷了一波大升，預期未來回調機會甚高。他更指出，拜登政綱主張加稅，或將令部分投資者信心減弱，因此其勝選後市况亦未必太樂觀。

港股上周亦急漲，但受外圍因素影響，估計港股短期將在25,400點左右上落，除非美股再有更大幅度調整，「個市就可能會再差一點」，同時騰訊（0700）將於本周公布季績，但市場預計未會出現令人意外的盈利表現，建議投資者先觀望。板塊方面，他認為拜登勝任或利好新能源股，另外「雙11」購物節將近，將看好個別科技股，但目前不建議高追。

（2020美國大選）