揮桿中聞敗選 特朗普側門返白宮 拜登支持者賀「噩夢盡頭」 部分地區兩陣零星毆鬥

特：法律鬥爭周一展開

特朗普上周六正午透過競選團隊發表聲明：「簡單事實：這次選舉遠遠未結束，拜登未獲任何州認證獲勝，遑論競爭激烈將法定重新點票，或團隊正進行有效且合理法律挑戰的州份。這將可判定最後獲勝者。」美聯社報道，有白宮官員上周六表示，特朗普「會接受自由公正的選舉結果」。特朗普在聲明強調是由合法選票決定誰是總統，而非傳媒，又表示團隊的法律鬥爭將於周一（9日）展開。

支持者舉牌：停止竊取選舉

美東時間當日上午約10時，戴着白色「讓美國再次偉大」帽子的特朗普離開白宮，前往旗下位於弗吉尼亞州的高爾夫球俱樂部。11時半左右（香港時間周日零時30分左右），各大傳媒陸續判定拜登勝選，但特朗普未有急於離開。俱樂部外有特朗普支持者聚集，他們向白宮記者群高呼「削減媒體經費！」，亦有人舉起「停止竊取（大選）」的標語。特朗普啟程返回白宮時，車隊遇上數以千計反對者，尤其華盛頓特區是傳統民主黨陣地。車隊愈接近白宮，聚集的人就愈多，有人舉起「你落敗，我們所有人都勝利」的標語，沿途不乏汽車喇叭聲和嘲笑。他到埗後從平日甚少使用的側門進入白宮，但英國廣播公司（BBC）的白宮記者形容他未見動搖。

「特朗普大樓」外民眾喊：你被炒

全國多地有拜登支持者載歌載舞慶祝。在民主黨票倉紐約州，特朗普出生地紐約市有民眾到曼哈頓第五大道的特朗普大樓（Trump Tower）外聚集，高呼特朗普的金句「你被開除了」，駛過的車輛不停響號。紐約警察局因時報廣場有太多民眾聚集，籲駕駛者避免前往該地。有人形容在2016年民主黨總統候選人希拉里落敗後，他們都有創傷後壓力症候群（PTSD），如今「是噩夢的盡頭」。

另一邊廂，多地亦有特朗普支持者不滿結果上街抗議。在幫助拜登取得當選門檻的游離州賓夕法尼亞，數百人聚集在州議會大樓外，當中許多人指控媒體和科技巨擘針對特朗普，共和黨籍的州眾議員瓊斯（Mike Jones）向群眾表示有必要確保選舉公平，又稱：「若我們容許這個國家屈服於社會主義，那不是因為左翼壓倒我們，而是因為好人什麼都沒做。」在密歇根州底特律，有親特朗普的示威者則稱會接受共和黨官員公布的選舉結果，「在某種程度，你須相信自己地區的官員，若他們說有信心這是公平的（選舉）」。

部分地區出現零星打鬥，如加州首府薩克拉門托，雙方的支持者在州議會大樓外示威，其間一男一女發生肢體衝突，另一人試圖對男子發射胡椒噴霧。該市另一街頭亦一度有近12人打架，部分人身穿極右組織「驕傲男孩」的服裝。在俄勒岡州塞勒姆市（Salem），亦有「驕傲男孩」成員參與支持特朗普的遊行，有影片顯示一個身穿該組織服裝的人向其他人發射胡椒噴霧，亦出現揮拳和包圍車輛等情况。

（金融時報/BBC/衛報/紐約時報）

明報記者

（2020美國大選）