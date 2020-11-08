緬甸今大選 被視昂山素姬施政公投

這是該國2011年結束軍事統治以來的第二次大選。撇除了軍方獲確保的四分之一名額，國會兩院共664個議席，今次共選498席。全國民主聯盟等90餘個政黨參選國會和地方議席，3800萬名合資格選民包括500萬名新登記選民。不過，整體投票率預計低於上屆2015年，原因包括全緬學生會聯盟批評政府沒有作出民主改革，呼籲杯葛。另還有新型冠狀病毒威脅，以及政府刪減了若開邦的票站，估計令150萬名傾向支持以少數種族政黨的選民無法投票。

緬中關係深化 選舉結果反應認受度

昂山素姬當選後民主光環褪色，除了被指要為羅興亞人屠殺和逃亡負責，又被抨擊忽略少數族群利益。其政府因為羅興亞危機招來責難，令歐美對該國的投資卻步，中國則趁勢而入，成為緬甸最重要貿易伙伴。中、緬貿易額節節上升，迄去年達187億美元，較2017年增加38%。政府批准中國在多個少數族群居住的克欽邦建密松水電站，令不少人被迫遷，最近又批出若開邦皎漂（Kyaukphyu）經濟特區的興建項目，惹起少數族群和草根階層反對。

另外，社交網站facebook上周五（6日）表示，已經關閉了緬甸公關公司Openmind營運的36個網絡帳號和6個網頁，稱它們利用虛構帳戶支持軍方支持的政黨。

（路透社/亞洲時報/衛報/有線新聞網絡/法新社）