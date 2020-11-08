特朗普鄉郊選情遜預期 太陽帶州份更藍傾

轉藍郊區選民趨多元教育程度高

《紐時》分析截至上周五（6日）上午的數據，拜登在373個郊區縣的表現，平均較2016年民主黨總統候選人希拉里高出4.8個百分點。其中在喬治亞州，他的支持度增幅達8個百分點以上，在密歇根和威斯康星州則約為3個百分點。特朗普在大都市外的縣，以及民主黨票倉的大城市縣表現亦有改善，但只平均提升1個百分點。分析指，郊區縣的轉變承接了2018年中期選舉的趨勢，當時漸趨多元和教育水平較高的郊區選民轉向支持民主黨。

拜登郊區縣得票較4年前高一成

在亞特蘭大地區，郊區縣對特朗普支持度下降最顯著，助拜登上周五在關鍵游離州喬治亞反超特朗普。該地區10多個郊區縣傾向支持拜登，他在當中多縣的支持度更比希拉里高出逾10個百分點。至於現時點票的另一焦點賓夕法尼亞州，拜登在匹茲堡（Pittsburgh）和費城郊區、以至該州東部的表現均有改善。在拜登得票僅領先2萬多票的威斯康星州，特朗普雖取下密爾沃基（Milwaukee）周圍的3個傳統保守郊區縣，但支持度都比4年前下降。

（紐約時報）

（2020美國大選）