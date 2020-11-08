喬治亞兩席未定 參院控制權明年方揭盅

無人得票過半 明年1月重選

上周五的開票結果顯示，在該州角逐連任的共和黨議員珀杜（David Perdue）得票49.8%，未達50%門檻，須與得票第二多、有47.9%的民主黨奧索夫（Jon Ossoff）再戰。同州另一場因原任參議員去年請辭而舉行的特別選舉，由共和黨籍州長委派接任的參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）對民主黨人沃諾克（Raphael Warnock），結果前者得票26%，將與得票32.7%的後者在1月再決雌雄。

目前全國開票顯示在有100席的參議院，共和、民主兩黨各握48席。未點算完的北卡羅萊納與阿拉斯加兩席，傾向為共和黨囊中物，民主黨有勝出機會兼懸而未決的，就只剩喬治亞這兩席。民主黨如果連奪這兩席，就將會與共和黨各擁50席，只要加上拜登當選總統，副總統將會自動出任參院議長，這就能奪回參院控制權。喬治亞自2000年初由共和黨主導，但隨着人口增長和流動，民主黨寄望獲該州趨增的年輕和少數族裔選民支持。

（彭博社）

（2020美國大選）