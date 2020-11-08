點票人員被指丟掉選票 遭起底恐嚇急匿藏

州選舉委員會確認沒選票被丟

社交網站日前有人上載短片，顯示一名處理選票的工作人員弄皺及丟棄一張紙，有人在短片描述稱該男子丟掉的是選票。片段在網上引起熱議，該名工作人員個人資料更被公開，有貼文者還稱要威脅他的性命。由於他的汽車資料包括車牌資料都被公開，因此不敢駕駛他的汽車，最後還被迫躲起來。富爾頓縣（Fulton County）選舉管理主管巴倫（Richard Barron）澄清扔掉選票是假消息，該工作人員當時只是棄掉一張放在選票信封內的指示清單，州選舉委員會調查後亦確認沒有選票被丟棄。

富爾頓縣為擁有16張選舉人票的喬治亞州最大的一個縣，富爾頓縣官員當晚稱已點算該縣逾50萬張選票，包括提早及選舉當日親身到場投票和郵寄選票，只餘下數千張臨時選票、軍人及海外選舉未處理。

特朗普支持者票站外持武示威

特朗普選情未如理想，又接連發表民主黨竊取選舉等欠證據言論，他的支持者在各地都發起示威力撐，令人關注會引起暴力。在密歇根州最大城底特律，特朗普的支持者在點票處外示威，其中有些人攜帶武器。他們搖旗吶喊，高呼「戰鬥！」

（紐約時報/路透社/路透社）

（2020美國大選）