拜登喬治亞跑出 非裔女新星建功 前年選州長落敗 後積極參與改革選舉制度

擁有16張選舉人票的喬治亞州是近年「紅州」，該州自1964年以來，只有3次支持過民主黨總統候選人（1976年和1980年的卡特、1992年的克林頓）。總統特朗普上屆大選在該州以5.1個百分點得票差距勝出，現任州長和兩名參議員都是共和黨人。今屆選情逆轉，拜登昨在喬治亞州的得票率領先特朗普0.1個百分點，雖預料會重新點票，但仍振奮州內民主黨人，而艾布拉姆斯可謂功不可沒。

民主黨參議員候選人奧索夫（Jon Ossoff）上周五讚揚艾布拉姆斯的努力，「過去10年，喬治亞州每天都變得更年輕和多元，在推動選民登記和選民賦權方面的努力，全國任何地區都無法比擬」。

選州長遇對手清理選民名單 斥壓制

艾布拉姆斯在2018年競逐喬治亞州州長，期望成為美國史上首位黑人女州長。其共和黨對手肯普（Brian Kemp）身兼州務卿，是監管選舉的最高官員，負責在選前「清理選民名單」，即取消多年沒投票、或沒與選舉辦公室有任何接觸的不活躍選民的投票資格。她斥責肯普收緊選民登記政策，並指控他藉清理選民名單取消大量選民的投票資格，尤其針對少數族裔，直言是「壓制選民」，肯普否認指控。

兩年推動80萬人登記做選民

最終艾布拉姆斯以5.5萬票之差落敗，但表現遠勝過去的民主黨候選人。她之後轉而籌組投票權益組織，推動選民登記和投票，並就「壓制選民」措施提出法律挑戰，如去年底共和黨籍州務卿將逾30萬人剔出選民名單後，該組織入稟法院並成功令2.2萬人恢復投票資格。她上周三表示，自2018年已推動80萬名新選民登記，49%人是30歲以下，45%人是有色人種，這兩個都被視為傳統傾民主黨的選民群組。拜登得票反超前後，她在Twitter感謝有份推動選民投票的人。不少人對她表示讚賞，包括前國務卿希拉里、黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）和NBA球星勒邦占士等。

吸納年輕人有色人種郊區居民等支持

2014年代表民主黨競逐該州州長的卡特（Jason Carter）表示，艾布拉姆斯成功建立基礎組織，動員支持者和游說其他選民，「這開拓了可說服的新選民群，尤其是在郊區」。他又指出，民主黨在該州的支持曾達「黨派上限」，但艾布拉姆斯等人的努力擴大了對年輕人、有色人種和郊區居民的吸引力。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（2020美國大選）