從政47年 三度問鼎成最老總統

1942年生於賓夕法尼亞州的拜登，10歲時隨家人搬到後來長居的特拉華州，從政前做過公設辯護律師等法律工作，1972年當選特拉華州聯邦參議員，翌年以30歲之齡上任，是近代最年輕參議員之一。拜登被視為民主黨溫和派，在長達36年的參議員任期，他有份制定不少重要法案，如1994年的「防止對婦女施暴法」等，先後出任過司法委員會和外交委員會主席。2000年，參議院大比數通過與中國實現永久正常貿易，為中國加入世貿組織鋪路時，拜登亦是主要支持者之一。

憑黑人票及黨內支持

反勝桑德斯出選總統

拜登曾三度角逐總統候選人資格，第一次是在1988年，當時其演講稿因被指抄襲時任英國工黨黨魁金諾克（Neil Kinnock）的演辭而惹爭議，最終宣布退選。2008年，他再次競逐黨內總統初選，但在1月艾奧瓦州黨團會議僅排名第5，因而退選，但同年8月他獲奧巴馬選為競選拍檔。拜登在外交和國家安全政策上經驗豐富，被視為可平衡奧巴馬相對缺乏政治經驗的缺點，亦有助奧巴馬吸納藍領白人支持。他在奧巴馬兩屆任期出任副總統，曾於2013年訪華，與中國國家主席習近平會面，談論當時中日防空識別區爭議等問題。去年4月，拜登宣布競逐今年總統大選，雖然在初選早期表現平平，但其後憑黑人票和黨內支持，反勝進步派的桑德斯，奪得總統候選人資格。

家庭生活坎坷 先後失去三至親

相比起政壇，拜登的家庭生活相對坎坷。1972年他當選參議員後數星期、仕途順遂之際，家人卻遇上車禍，妻子和1歲女兒喪生，兩名年幼兒子重傷。翌年1月，他在兒子的病房宣誓就職，並開始每天坐75分鐘列車往返首都華盛頓和特拉華州住所的生活，持續足足30多年。其長子博（Beau）政途得意，成為特拉華州檢察總長，原本考慮參選州長，卻在2015年因腦癌逝世，年僅46歲，為拜登帶來沉重打擊。他曾稱家庭的悲劇令醫保問題對他而言「很個人」。

（紐約時報/BBC/Politico）

（2020美國大選）