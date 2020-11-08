拜登勝選：會成為全美國人的總統 特朗普拒認落敗稱興訟

美聯社、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、有線新聞網絡（CNN）和霍士新聞等美國主流傳媒，在美國東岸時間昨日中午先後宣布，判定拜登（Joe Biden）已在賓夕法尼亞勝出，全取該州20張選舉人票，換言之他篤定取得多於270張選舉人票，足夠勝出今屆美國大選。《紐約時報》最新點票結果顯示，賓夕法尼亞州估計已點算98%選票，拜登多出特朗普逾34000票，即以0.5個百分點領先（見表2）。除了賓夕法尼亞外，美聯社和《紐時》等隨後再宣布拜登贏得內華達州（6張選舉人票），而他在喬治亞和亞利桑那州的得票率亦保持領先。CNN隨後引述拜登競選團隊職員指，拜登將於周六晚上8時（香港時間今早9時）發表演說。拜登競選團隊向CNN表示，他的演說內容除了團結外，也強調選票是選民心聲。

賀錦麗成美歷來最有政治權力女性

獲美國各大傳媒認可為總統當選人（President-elect）的拜登隨即在Twitter回應，形容未來的工作會艱辛，但承諾會成為代表所有美國人的總統，對於美國人選擇他帶領國家感到榮幸。其副手賀錦麗（Kamala Harris）成為歷來首位黑人、首位南亞裔兼首位女性副總統當選人，她將成為美國歷來最有政治權力的女性。她在Twitter上說：「這場選舉遠遠不只是關乎拜登和我，這關乎美國靈魂和我們為它戰鬥的決心……讓我們開始工作。」民主黨的眾議院議長佩洛西形容，拜登勝選「象徵美國希望新一天的拂曉」。

特朗普則在差不多時間透過競選團隊發表聲明，強調「這場選舉遠遠尚未結束」，又指摘拜登「急於假冒成勝方」，表明周一（9日）起會入稟法院興訟，重申要求重新點算所有「合法的選票」。在美國傳媒判定拜登勝選前不久，特朗普才在Twitter宣稱自己在選戰「大勝」，又堅持指控選舉舞弊。

特朗普斥「急於假冒勝方」

美國傳媒上周五（6日）顯示拜登在喬治亞和賓夕法尼亞的得票反超特朗普後，選戰形勢已明顯傾向拜登一方。拜登上周五晚發表演說時，未有直接宣布勝選，只強調自己將以明顯優勢取勝，並聲言有望奪取逾300張選舉人票。他又強調自己贏得超過7400萬張普選票，是歷來之最。他表明入主白宮首日即會採取行動對付疫情。他同時呼籲各方放下黨派紛爭，但沒直接點名特朗普：「我們是對手但不是敵人，我們都是美國人。」特朗普在拜登演說前數小時，警告對方「不應該錯誤宣布當選總統」。

路透社：特朗普團隊訴訟策略混亂

特朗普陣營在大選日後已在至少4州提出訴訟，另在內華達跟選舉官員達協議而放棄興訟，共和黨人計劃籌集至少6000萬美元應付司法戰。但路透社引述特朗普一名顧問稱，競選團隊的訴訟策略混亂無序，另一匿名共和黨職員則對司法戰成效置疑，他說：「這場選戰已經結束，唯一看不到的人是特朗普。」《華盛頓郵報》昨日較早前引述消息，特朗普過去兩日已被幕僚敦促為落敗做好準備，以及商討如何處理敗選的結果，但一名高級幕僚指他們未討論到發表敗選演說。

（綜合報道）

（2020美國大選）