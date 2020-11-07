稱部分成員鼓吹暴力 fb刪指控選舉群組

每10秒增千會員 群組發言人：已管理留言

該群組呼籲要「腳踏實地保護廉正選舉」。群組支持者稱他們只是組織和平示威，已努力管理群組內留言，又指fb未有警告就將群組刪除。群組發言人巴倫（Chris Barron）又稱政治對手都組織示威，卻沒被fb禁止。

fb發言人指出，該群組以針對選舉合法性而組織起來，部分成員更鼓吹暴力，移除群組做法屬於緊張局勢下的非常手段。fb又宣布其他措施應對沒根據指控，包括提醒用戶大選結果未定、限制選舉相關直播片段，或演算法判斷有政治誤導消息的帖文應向多少人展示等。

另外，特朗普指控民主黨舞弊，親特朗普的右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）亦在網上散布相關謠言，包括在多個極右社交網絡平台討論密歇根州「神奇」出現大批投給拜登的選票等話題。

（路透社/中央社）

（2020美國大選）