華郵：特朗普原自信連任 點票後「大吃一驚」

顧問：特朗普信對手可變出選票

特朗普一名競選顧問稱，他們雖然早已讓特朗普做好準備，郵寄選票可能傾向拜登，但開始點票後，特朗普見到支持對手的選票湧入時「真的大吃一驚」。在霍士新聞宣布拜登在亞利桑那州勝出時，他還懇請其團隊「扭轉結果」。到周三凌晨，他開始埋怨選舉舞弊。有顧問透露，特朗普認為點票結果印證了競選期間他所謂的郵寄投票漏洞，相信對手會不斷「變出」新選票，直至勝出，卻未反思其對郵寄投票的妖魔化會否導致選情告急。未幾特朗普便在白宮東廳舉行記者會，並脫稿宣稱「我們確實贏了選舉」，令團隊措手不及。

特朗普及其陣營周三（4日）大部時間仍充滿鬥心與希望，顧問密切監察有望助特朗普勝出的喬治亞州和亞利桑那州，期望再次爆冷。不過到了傍晚，特朗普開始對手下說相信自己會輸，因為選舉結果「被竊取」。顧問稱，特朗普周四早上睡醒後再次發怒，不斷在Twitter發文，要求「停止點票」，又稱「不應點算投票日後收到的選票」，但其高級顧問解釋，其時一刀切停止點票的話他就會落敗。

團隊促盟友支持捐款 遭冷待

有高官透露，特朗普周四大部分時間在白宮橢圓形辦公室看電視報道、和各顧問開會，聽取透過訴訟戰挽回選情的發展，深信將可獲勝。然而當其競選團隊預計特朗普將於周五宣布勝利，促請盟友公開支持並尋求捐款，卻換來冷待，有人還在電話裏說：「這多麼可笑。」團隊亦私下相信特朗普氣勢已盡。周四傍晚6時45分，競選人員避無可避，特朗普看來洩氣地在白宮見記者，並在沒有證據支持下聲稱選舉舞弊，矢言要循法律對抗到底。

（華盛頓郵報）

（2020美國大選）