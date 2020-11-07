共和黨人未撐舞弊說 特兩子斥護航不力

消息稱特朗普正擬新閣員名單

特朗普自認贏得大選，白宮知情者透露他及助手擬訂新閣員和白宮助手的名單，又準備簽署關於貿易和在華生產等一系列「令人愉悅的行政命令」。分析表示這些旨在塑造特朗普在爭取自由公平選舉之際，仍以國家為先，為其第二任期繁忙工作的印象。

特朗普周四晚抨擊點票過程舞弊等指控後惹來爭議，但黨內多數人都沒有開腔支持。特朗普長子唐納德（Donald）在Twitter批評前駐聯合國大使黑利等「2024年共和黨有力（總統）參選人」未給特朗普幫腔，故此共和黨「積弱」數十年。其弟埃里克（Eric）也寫道︰「共和黨在哪﹖……如果你們（做）膽小鬼，我們的選民永不會忘記你們！」隨後參議員克魯茲和格雷厄姆等才開腔附和，眾議院少數派領袖麥卡錫也在不同訪問或Twitter主張特朗普贏出，指控賓夕法尼亞「像蛇一般狡猾」，誣告該州不准共和黨人監票等。

參議員羅姆尼等共和黨人則明顯與特朗普唱對台，呼籲尊重民主選舉制度。連特朗普盟友克里斯蒂也質疑白宮發表不實、誤導聲明。馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）抨擊特朗普指控無憑，「無選舉或個人重要得過我們的民主政制」。

大多共和黨要員選擇沉默

大多數共和黨要員包括部分當選或前任州長，傾向沉默或模稜兩可。參議員魯比奧說，倘有候選人認為存在違反選舉法，有權提出司法挑戰和「提供支持其說法的證據」。

（華盛頓郵報/Politico）

（2020美國大選）