電視頻道中斷特朗普直播惹爭議 電視台：言論沒根據 部分人支持續直播

特朗普在全長近17分鐘的記者會上，多次指控民主黨利用「非法選票」竊取大選：「如果點算合法選票，我可輕易勝選。他們企圖操縱選舉。我們不能讓此事發生。」他又表示有大型傳媒、巨額資金和科技巨擘製造的選舉干預，聲稱他們在所有關鍵地點都勝出，不過後來「我們的得票優勢神奇地在秘密中減少。」特朗普指控時都沒提出實證，之後亦沒接受記者提問；周五凌晨他又在Twitter貼文重複這些指控。

CNN主播：總統用謊言攻擊民主

主要傳媒對如美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和全國廣播公司（NBC）等電視台都中斷直播，MSNBC亦直播僅35秒就中止。美國有線新聞網絡（CNN）和霍士新聞完整直播記者會，但前者在畫面加插字幕指出特朗普沒證據下稱被騙，霍士新聞白宮記者亦稱從沒發現證據支持特朗普的選舉舞弊指控。CNN主播塔珀（Jake Tapper）在直播結束後稱，「美國人聽到其總統錯誤指控他人企圖竊取選舉、用這些謊言攻擊民主制度，實在是令人傷心的一夜。」又稱「謊言一個接着一個，實在可悲。」

今次並非電視台首次中斷特朗普發言直播，3月有電視台在特朗普就新冠疫情的簡報言論跟衛生專家有矛盾後中止直播；受到上屆大選充斥假消息的教訓後，傳媒及社交網站都加緊防範，但今次做法引起爭議。不少人認為特朗普的煽動性指控雖然沒有證據，但本身仍具新聞價值，值得現場報道，亦有Twitter用戶稱，電視台無法肯定知道特朗普說謊或發布錯信息，稱他們的工作應是沒偏見下傳達特朗普言論。

特朗普團隊向梅鐸投訴霍士報道

另外，一向親特朗普的霍士新聞周二宣布亞利桑那州由拜登勝出後，特朗普團隊不滿並尋求推翻報道。《紐約時報》稱女婿庫什納直接聯絡霍士的擁有人梅鐸，亦有報道表示是特朗普本人聯絡梅鐸，但霍士仍「維持原判」。

（紐約時報/華盛頓郵報/衛報/中央社）

（2020美國大選）