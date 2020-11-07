成績遜預期 民主黨溫和進步兩派互批

溫和派斥社會主義牌致失議席

進步派反斥只想取悅市郊白人

《華盛頓郵報》報道，在眾議院接連意外丟失議席後，民主黨眾議員周四（5日）舉行超過3小時視像會議，火藥味濃。2018年才當選的弗吉尼亞眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger），直接槓上黨內聲勢愈來愈響的左翼勢力，說：「我們需要不再使用『社會主義者』或『社會主義』等字眼……我們因此失去了好同僚。如果我們把周二（選戰結果）歸類為成功……我們會在2022年（中期選舉）被撕成碎片。」其他溫和派眾議員也有類似評論。

在參議院選舉上，民主黨人把寄望放在喬治亞州兩參議院議席將重新投票（預計明年1月），但本身是黑人的眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩（James E. Clyburn）認為，如果民主黨繼續主打社會主義醫療制度和「停止向警隊撥款」的議題，不可能勝出。

部分自由派或進步派議員隨即反擊，國會進步派黨團共同主席賈亞帕爾（Pramila Jayapal）認為，進步派或進步派思想可以帶動黨內基本盤（party base），質疑民主黨人不應單獨挑出他們來指控。以民主社會主義者自居的進步派新星特萊布（Rashida Tlaib）則怒斥黨友同僚只有興趣取悅市郊白人，「這聽起來就像你們在說停止推動黑人想得到的東西」。

備受下台壓力的眾議院議長佩洛西在會上表示，今次選戰民主黨表現不是那麼差，起碼仍掌控眾議院，拜登亦極可能當選總統，「我們沒有贏出每一場戰役，但我們贏了戰爭」。

（華盛頓郵報）

（2020美國大選）