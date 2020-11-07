特朗普司法戰受挫 喬治亞密歇根駁回訴訟

州法官指未交點票涉違法證據

特朗普陣營接連在5州入稟，包括在密歇根、賓夕法尼亞、內華達及喬治亞州要求暫停點票，以及在威斯康星要求重新點票，質疑有關州份點票或處理選票時舞弊。其中在喬治亞州被視為民主黨根據地的查塔姆縣（Chatham County），特朗普團隊周三（4日）引述共和黨選舉觀察員的說法提出指控，稱該縣疑有53張選票在投票時間結束後才送抵，認為該縣未能確保遲到選票不被點算，損害特朗普陣營利益。該縣選舉官員表示，53張選票都是在有效的投票時間內收到。該縣法官周四（5日）稱聽取證辭後，認為沒證據顯示有關選票有問題，駁回訴訟。

特朗普團隊又要求密歇根州票站在兩黨選舉觀察員監察下點票，並要求以閉路電視監察每一票箱前應停止點票，周四遭該州法官駁回，稱特朗普一方未能提供確實證據說明現行點票程序涉違反任何法律。不過，特朗普陣營在賓夕法尼亞州入稟，要求讓共和黨選舉觀察員在費城的點票中心，可更近距離觀看點票過程的訟案上訴得直，被視為小勝一仗。

特朗普再稱或交最高院定奪

特朗普周四（5日）凌晨在白宮召開記者會，再次談及曾在關鍵搖擺州領先的情况，宣稱今次選舉存在許多舞弊行為，包括許多選票在限期後才送達，批評民主黨人「竊取選舉勝利」。他亦稱，競選團隊期望捍衛選舉公正，以免支持他的選民無法發聲，又說競選陣營已展開「大量訴訟行動」，以對抗民主黨的「腐敗行徑」，聲言訴訟可能最後交由最高法院裁定。拜登競選團隊高級顧問包爾（Bob Bauer）批評特朗普陣營的訟案旨在發出誤導信息，企圖用以支持其「選舉存在舞弊」的無根據指控。

法律學者：興訟圖拖延難推翻結果

威斯康星大學麥迪遜法律學院教授亞布隆（Robert Yablon）認為，特朗普團隊的法律操作主要是試圖拖延選舉，期望出現重大異常狀况翻盤，但迄今未發現任何系統性的點票違規情况。俄亥俄州莫里茲法律學院選舉法專家福利（Edward Foley）表示，特朗普提出的訴訟案或許有依據，但只會影響少數選票和程序問題，料難改變整體選舉結果。史丹福大學法律教授邁勒（Bernadette Meyler）亦指出，暫時未知特朗普陣營會用什麼理據向最高法院挑戰選舉結果，但迄今其團隊僅就賓夕法尼亞州延後接收郵寄選票限期入稟最高法院，而且兩度被駁回，即使最終獲有利裁決，其廢除的郵寄選票料不足以推翻定局，質疑特朗普團隊只是為鼓動支持者質疑拜登勝利鋪路。

（綜合報道）

（2020美國大選）