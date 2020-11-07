拜登兩州反超前 勢重新點票 入主白宮差一步 特朗普陣營：尚未結束

喬治亞已點99%票 拜登領先極微

經過通宵點票，喬治亞州計入被視為民主黨票倉的部分地區選票後，截至昨凌晨1時本報截稿時，拜登得票反超特朗普約1600票。喬治亞州已點算約99%選票，若拜登取下該州，除令所得選舉人票增至269張，更可重奪這個「紅州」，該州對上一次推舉民主黨總統候選人已是1992年。然而拜登與特朗普得票率相差不到0.1個百分點，根據該州法律，候選人得票率相差0.5個百分點以內，即可要求重點選票，競選團須在該州認證選舉結果後兩個工作天內提出要求。州務卿昨日表示，預計將要重點。

賓夕法尼亞不論差距可申重點

另一關鍵游離州賓夕法尼亞，計入民主黨票倉費城及其他地區的點票數據後，拜登以約9000票優勢反超特朗普，得票率領先0.1個百分點。該州完成95%點票，《紐約時報》表示截至香港時間昨晚近11時，當地仍有13萬張選票未點，大多來自親民主黨地區。在點票首日，特朗普在該州得票率一度領先雙位數百分點，但隨着選舉部門開始點算大批郵寄投票，形勢逐漸逆轉。

拜登暫時穩握253張選舉人票，若他取下賓夕法尼亞州20張選舉人票，即可超過當選門檻。該州法律規定，若候選人得票率相差0.5個百分點或以下，州務卿必須下令重新點票，今年的期限為11月12日，而選舉部門須於11月24日內完成重點。另外，無論得票差距如何，競選團隊亦可於該州認證結果後5天內要求重新點票。

特朗普競選團隊總法律顧問摩根（Matt Morgan）周五發表聲明，強調「選舉尚未結束」，又批評預測拜登為贏家是錯誤。他說喬治亞州將重新點票，又聲稱「有信心會發現不當收集的選票」。

《華郵》：特勤局加強保護拜登

拜登選情看好之際，《華郵》引述兩名消息人士報道，其競選團隊通知特勤局，稱拜登會再借用特拉華州威爾明頓（Wilmington）會議中心最少一天，並可能最快周五發表重要演說。報道稱特勤局其後加派一批探員，周五起加強保護拜登，雖未達總統當選人規格，但「正朝該方向邁進」。

費城拘持槍男 警：接報圖襲票站

特朗普連日指控民主黨人企圖「偷走大選」，拜登周四下午在威爾明頓發言，稱「毫無疑問，當完成點票，（副總統人選）賀錦麗和我會獲宣告為勝者」，又強調點票過程正在運作，呼籲各方保持冷靜。周四晚上，費城警方在賓夕法尼亞會議中心外拘留兩名持槍男子，該場地為點票中心。警方表示當晚10時接報，稱一群人從弗吉尼亞州駕車前往費城，計劃襲擊該會議中心。當局在車內發現數把槍，據霍士新聞報道，聯邦調查局已接手調查。該票站外當日特朗普和拜登支持者各自抗議，氣氛緊張。

（紐約時報/華盛頓郵報/法新社/CBS Philly）

（2020美國大選）