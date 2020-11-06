埃塞爆武裝衝突 恐陷內戰

埃塞政府官員向路透社透露，除派出軍隊外，當地亦將實施宵禁，陸空交通已暫停，電話及網絡通訊亦中斷。官員又稱，由於交戰激烈，可能造成嚴重傷亡。提格雷解放陣線官員則向法新社否認曾發動襲擊，又稱是當地軍隊主動與聯邦政府割席，改與提格雷解放陣線合作。非洲聯盟官員稱，組織正與各方接觸，希望盡快平息衝突，但承認目前「局勢非常敏感」。

由社會精英階層提格雷人組成的提格雷解放陣線曾主導埃塞政壇近30年，以往多次捲入種族動亂。2018年阿比乘反政府示威浪潮上台後推行改革，致力促進當地種族和解，惟提格雷族群屢斥阿比政府故意打壓。今年3月，埃塞政府因應新型冠狀病毒疫情，延後原定8月舉行的大選，國會亦通過延後官員任期至10月，但提格雷領袖自行舉行選舉，斥阿比政府無合法授權。

（路透社/衛報/法新社）