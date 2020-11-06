美正式退《巴黎協定》 拜登誓重返 放眼77天後入主白宮「撥亂反正」

這份2015年達成的協議連同美國在內有197個國家簽署，同意把平均氣溫升幅控制在「遠低於」工業化前2℃的水平，並「努力將其限制在」1.5℃以內。特朗普在2017年6月表示打算退出協定後，去年11月4日書面通知聯合國退出協定，事隔1年正式生效。

美抗暖化捐款未全兌現

UNFCCC執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）說：「美國退出協定會對我們的制度和全球為達到協定目標與抱負所作出的努力造成缺口。」全球氣候會議的非洲談判小組主席加侯馬‧貝卡萊（Tanguy Gahouma-Bekale）關注應對氣候變化資金不足的問題。他指奧巴馬政府年代承諾向一個基金提供30億美元（約234億港元），協助脆弱的國家應對氣候變化，但目前美國只捐出10億美元（約78億港元）。

周二的美國大選除了決定誰人入主白宮，亦將影響美國在國際組織間的角色。拜登在競選時承諾當選後會讓美國重新加入《巴黎協定》，又提出總值1.7萬億美元（約13萬億港元）方案，讓美國在2050年之前達到碳中和。

拜登周三在Twitter轉發美國ABC新聞有關美國正式退出《巴黎協定》的帖文，指特朗普政府正式退出協定，「但在77天後，拜登政府會重新加入」，拜登指的是他勝選後，將於77天後的2021年1月20日就職成為總統。由於美國繼續是UNFCCC的一員，埃斯皮諾薩稱他們準備全力協助美國重新加入協定。

（法新社/路透社）