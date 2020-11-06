民主黨黑人男性票源續跌 分析驚訝

《紐約時報》分析指出，拜登在密歇根州險勝的關鍵因素，是底特律的「極高投票人數」，上屆大選這地區的黑人投票率遜預期，導致希拉里意外輸掉密歇根州。

至於目前仍在點票的賓夕法尼亞和喬治亞，當中許多郵寄投票亦來自非裔人口眾多、傾向民主黨的縣。鑑於黑人社區深受新冠病毒疫情打擊，有關注非裔的組織在總統初選後，致力游說黑人選民郵寄投票，目標正是密歇根和賓夕法尼亞州，又幫助一些黑人選民消除不親身投票的懷疑。

縱使拜登今屆獲得壓倒性的87%黑人選民支持，但特朗普的黑人選民支持率已較上屆倍增至12%，令不少分析家感驚訝。全國廣播公司（NBC）的票站調查顯示，黑人男性對拜登的支持度只有80%，比上屆希拉里的82%略低，支持度遠不及奧巴馬當選的兩次。2012年奧巴馬連任的那一屆大選，黑人男性支持度為87%，已比2008年時的95%低。換言之，黑人男性投給民主黨總統候選人的比例已是連續第三屆下跌。相比之下，黑人女性投給拜登的比例仍達91%，跌幅沒那麼明顯。

（NBC/華盛頓郵報/紐約時報）

（2020美國大選）