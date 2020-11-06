選情反映美國分裂 拜登或成「跛腳鴨」

今屆參議院改選及補選35席，眾議院改選全院435席。截至本港時間周四（5日），民主黨在參院僅取得13席，略增1席，如拜登當選，副總統賀錦麗會兼任參議院議長，但仍欠最少兩席才能取得51席成為多數派，亦遠未及三分之二的壓倒性多數。在眾議院，民主黨暫獲207席，料可守住控制權，但議席或較之前減少。

兩人得票同見新高

特朗普在今屆大選的得票，已超過2016年當選時所得票數。有評論認為，今次選舉反映出民主黨未能吸引白人、大專以下學歷選民，尤其在鄉郊地區。

前總統參選人桑德斯顧問羅查（Chuck Rocha）則認為，拜登在佛州大敗，反映拉美裔等少數族裔選民對民主黨的支持並非不可動搖，但民主黨人在選舉策略上未有重視。

另外，對特朗普處理疫情的不滿亦未化成選票，CNN民調顯示，經濟仍是選民頭號議題。民主黨擬藉巿郊共和黨女性支持者倒戈，重現2018年中期選舉大勝的期望同樣落空，更在票倉紐約州及南卡羅萊納部分選區敗陣。

美國新聞網站Politico指出，拜登成為32年來首名未能控制國會兩院的新任總統，將使其推翻特朗普政策的民意授權弱化。《金融時報》首席美國評論員盧斯（Edward Luce）周四撰文指出，即使拜登成史上獲最多普選票的總統，但選舉結果顯示美國猶如分裂成兩個世界，日後拜登推動如提高最低工資等任何左傾政策，料會受共和黨控制的參議院阻撓。

拜登籌謀應對交接阻滯

《華爾街日報》則引述知情者報道，拜登團隊已開始制定政府過渡計劃，並已籌謀特朗普政府拒絕合作的對策。

（華爾街日報/金融時報/Politico）

（2020美國大選）