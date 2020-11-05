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2020年11月5日星期四
國際新聞
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泰首相雙鏟炒菜顯功架
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【明報專訊】泰國首相巴育（中）周二到訪布吉島，出席振興新冠病毒疫情之下經濟的活動，其間他在記者面前雙手拿鑊鏟炒菜炮製當地美食，功架十足。
（法新社）
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