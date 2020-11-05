維也納恐襲槍手騙倒政府 曾被囚 扮「放棄極端思想」獲釋

ISIS對恐襲認責

擁有奧地利及北馬其頓雙重國籍的20歲槍手費伊祖希（Kujtim Fejzulai）周一晚攜帶一支自動步槍、一把手槍、一把開山刀和穿著假的自殺式炸彈背心，於維也納鬧市施襲。他當晚被警方擊斃，另外4名死者是一對男女長者、一名年輕男路人和一名女侍應。維也納院方周二晚公布，23名傷者身上有槍傷及刀傷，當中7人危殆。

費伊祖希出生於維也納以南的默德林（Modling），青少年時對伊斯蘭政治產生強烈興趣，2018年9月試圖越境至敘利亞加入ISIS失敗，從土耳其被遣返回奧地利，2019年被判監22個月。他因年紀輕而獲緩刑，但須定期接受感化及「去極端化」計劃。他在周一晚施襲前，曾在Instagram上載自己與武器的合照。當局已拘留14名懷疑與這宗恐襲有關者問話。

犯案前上載與武器合照

奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）於周二的記者會稱，費伊祖希於「去極端化」計劃設法欺騙了輔導人員，「我們的制度出現缺陷，提早釋放了一名極端分子」。他說，費伊祖希於計劃中有意製造渴望重新融入社會的形象。內哈默又說，由於無證據證明費伊祖希涉及恐怖活動，當局也擱置了撤銷費伊祖希國藉的行動，「事實是，那名恐怖分子騙過了司法部門的去極端化計劃......我們需要從司法方面評估及改善制度」。

上述去極端化計劃的總監穆薩（Moussa Al-Hassan Diaw）稱，計劃只是根據與嫌疑人每兩個月的會面撰寫報告，供法院參考，「除非計劃徹底停止，總會有一定風險」。

（衛報）