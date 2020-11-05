白宮觀戰聚會 喝彩噓聲迭起

特朗普周二晚主要於白宮內與家人、選舉幕僚及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）觀看選舉結果。另有約200名特朗普幕僚及支持者於白宮東廳舉行選舉夜聚會，支持者對霍士新聞台傳來的戰果轉播時而歡呼時而喝倒彩，眾人亦在白宮範圍內走動。美國保守聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）表示，民眾都很興奮；而特朗普陣營高級顧問米勒（Jason Miller）則表示感覺十分良好。

有不願透露姓名的幕僚稱，特朗普在競爭激烈的3州佛羅里達、北卡羅萊納及喬治亞領先後，競選團隊中人大感樂觀，認為這場選舉將不會由民主黨大獲全勝。但他亦說，團隊仍然緊張，因為拜登仍有機會奪回賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星這3個「藍牆」州份，若加上亞利桑那，拜登仍有望勝出大選。

除於白宮東廳舉行聚會，特朗普競選團隊又於白宮設兩「心戰室」，再被質疑黨政不分。特朗普競選團隊及白宮官員證實，其中一間心戰室位於艾森豪威爾行政辦公大樓內，與白宮相鄰，白宮大樓內另有一間單獨的小房間亦為心戰室。

設「心戰室」 被質疑黨政不分

特朗普被指過去一年多次將政府財產用於政治目的，競選期間多次有旗下官員協助競選，惹來質疑。他的競選團隊發言人曾發聲明稱，沒用公帑設立心戰室，當中的Wi-Fi、電腦等設備的開支均由競選團隊支付，又稱無白宮工作人員參與。

（洛杉磯時報）

（2020美國大選）