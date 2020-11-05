跌宕點票夜 兩黨興奮變忐忑 拜登祝捷會未言勝 特朗普陣營失「紅州」動怒

邀支持者「見證勝利」 拜登到場稱樂觀

開票初段時間，主要州份初步數據大多顯示拜登較有勝算，在美國東岸時間約晚上9時，民主黨還發電郵邀請支持者出席「選舉之夜」，見證宣布勝利。一名出席者說，她最先周一收到邀請電郵，周二晚上再獲電郵確認才駕車到場，之後卻再未接獲祝捷活動何時開始的消息更新。拜登夫婦於午夜抵達，現場汽車響號和歡呼聲，惟副總統候選人賀錦麗與丈夫沒有隨行，而拜登只帶來「樂觀」、「要點完每一張選票」的信息就離開。一輛輛貼着支持標語的汽車隨後四散離場。

游離州頻敗 藍營趨緊張

周三凌晨開票顯示特朗普在佛羅里達、俄亥俄、密西西比等州佔優，民主黨陣營及其支持者由樂觀轉趨緊張。例如饒舌歌手Cardi B在社交媒體留言時難掩失望之情，「怎麼會見到這些州轉紅」，還附上4個「扁嘴」表情符號。民主黨人選前曾稱對佛羅里達選情感樂觀，但當地報章報道，拜登數周前已獲黨友私下告知對該州選情感焦慮。

共和多州領先歡呼 失「囊中物」態度轉

與此同時，共和黨支持者如在加州聖馬特奧縣戶外大屏幕前觀看開票的，當他們得知特朗普勝出俄亥俄，又在佛羅里達領先，便歡呼雀躍。特朗普的200名支持者聚在白宮東廳觀戰，目睹奪得關鍵州份後也喝彩歡呼。

白宮幕僚長梅多斯形容特朗普核心圈子中人的心情說：「良好，但緊張。」但形勢隨後有變，霍士新聞的初步點票顯示，特朗普陣營原先審慎相信會是囊中物的亞利桑那倒向拜登，信心開始動搖甚至動怒。

今屆投票人數破紀錄，多個票站周二早上甫接受投票就有選民排到出門口，部分更要延長投票時間。69歲選民凱利說：「你就是不曉得俄亥俄、佛羅里達、賓夕法尼亞這些游離州會怎樣……大選使民主黨人緊張，我都緊張。」親民主黨選民漢森說：「我認為事情會順遂，尤其是有許多人提前投了票。」他的姊妹卻猶豫。支持共和黨的選民西蒙斯則說：「我不緊張……我知道有一大班人4年前無投給特朗普的，今年都有投。」

（CNN/路透社/法新社/NBC）

明報記者

（2020美國大選）