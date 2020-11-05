參議院陷拉鋸戰 民主黨恐難重奪

料民主黨守住眾議院

共和黨選前在參議院100個議席中擁有53席，民主黨需反奪4席才可重奪控制權，假設拜登勝選，賀錦麗作為副總統將兼任參議院議長，手握平局時決定性一票，民主黨需反奪3席才可達至平局。民主黨籍前太空人凱利（Mark Kelly）擊敗競逐連任的共和黨參議員麥克薩利（Martha McSally），取下亞利桑那的議席；在科羅拉多，民主黨前州長希肯盧珀（John Hickenlooper）亦擊敗共和黨參議員加德納（Cory Gardner）。

然而，共和黨人在艾奧瓦、南卡羅萊納、堪薩斯、得州和蒙大拿，擊敗了資金雄厚的民主黨挑戰者，前美式足球教練圖貝維爾（Tommy Tuberville）更在亞拉巴馬擊敗民主黨參議員瓊斯（Doug Jones），令民主黨重奪參議院的機會收窄。在喬治亞聯邦參議院特別選舉，由於沒候選人取得過半票數，預料需在明年1月再度投票，該議席現由共和黨控制。

喬州無候選人過半數 料明年再投

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在肯塔基成功連任，得票率以20個百分點領先民主黨的前海軍陸戰隊機師麥格拉思（Amy McGrath）。他發表勝選演說時，強調自己代表美國中部，是參眾兩院4名領袖當中，唯一並非來自紐約州或加州的人，又指勝選反映「肯塔基盼有更多政策建立近代史上最好的經濟，而非破壞繁榮且損害工人的社會主義」。

傳媒普遍預料民主黨可守住眾議院控制權，但尚未清楚議席能否增加。眾議院議長佩洛西表示，對於能在相對較早的時間就宣布取下眾議院感自豪。

（NBC/CNN/路透社/法新社）

（2020美國大選）