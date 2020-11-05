大量郵寄選票待點算 游離州「藍移」關鍵

受疫情影響，美國今年在大選日前已收回逾6500萬張郵寄選票，為歷來最多。各州處理郵寄選票政策不同，佛羅里達等州允許在大選日之前開始處理或點算郵寄選票，故此較早有初步結果；賓夕法尼亞和威斯康星州法律則要求大選當日才可開始處理郵寄選票。

在擁有20張選舉人票的賓夕法尼亞，選舉部門會點算11月3日或之前蓋郵戳、並在投票日後3天內收到的選票，意味或在周五（6日）才有結果。在民主黨票倉費城，選舉官員表示截至大選日收回35萬張郵寄選票，當晚只點算約7.5萬張。喬治亞州雖允許提早處理郵寄選票，但多個主要的縣非通宵點票，因此結果亦有延遲。

外界關注這些州份較早點算在大選當日的親身投票，而這批選票被視為有利特朗普，或促成特朗普在初步結果領先，但隨着陸續點算郵寄選票，或助拜登收窄差距甚至翻盤，亦即所謂「藍移」現象。另外，據佛羅里達大學「美國選舉計劃」統計，截至選舉當日下午3時，逾2600萬張選民申請的郵寄選票尚未被列為選舉官員已收到的狀態，可能是未送抵選舉部門或送抵後未登記入系統，帶領該項目的教授麥克唐納（Michael McDonald）分析，這對民主黨或是一大憂慮。（CNN/紐約時報）

（2020美國大選）