維也納恐襲5死15傷 ISIS支持者涉案

目擊者：開逾百槍

周一是奧地利為遏阻新冠病毒疫情而重新實施封城措施的前一天。當晚約8時，在鄰近Danube Canal的維也納第一區，不少民眾在酒吧、餐廳歡聚，突然起碼有兩名槍手突然朝人群開槍。其一槍手持突擊步槍，攜有一袋彈藥兼佩戴事後證實假冒的炸藥腰帶。警方掩至，將持步槍者擊斃，並動用直升機等對餘黨展開搜捕。

事發所在街道酒肆林立，附近有猶太教堂與維也納猶太社團辦公室的並聯建築。居於猶太教堂的教士霍夫邁斯特（Schlomo Hofmeister）說：「我們聽到槍聲，從窗口向外探看，見到槍手向不同酒吧客人開槍。槍手在我們的建築物前面奔跑和開了最少100槍，或者更多。」閉路電視片段顯示，一名途人中槍倒地，槍手事後回頭補多一槍。

警方表示，槍擊事件在市中心6處不同地方發生，但沒有具體陳述。

維也納當局周二加強警察巡邏，學校停課，軍方則出動保護市內特定地方，當局同時加強邊境檢查。警方表示已派員搜查死亡槍手的寓所，及檢視現場逾兩萬段閉路電視錄影片段，查找線索。歐盟和多國領袖紛致慰問。

最近發生巴黎、尼斯血案的法國，總統馬克龍說：「這是我們的歐洲。我們的敵人必須知道他們在對付什麼人。我們不會退縮的。」美國總統特朗普譴責這宗恐襲，並在Twitter發文表示：「美國與奧地利、法國和全歐洲並肩對抗恐怖分子，包括激進伊斯蘭恐怖分子。」

（路透社/衛報/半島電視台）