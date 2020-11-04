轉軚挺拜登 亞裔共和黨人：不滿特朗普抗疫

亞裔共和黨人全國委員會上周五（10月30日）發聲明稱：「我們需要一名具同理心、正直，有能力讓各方重回談判桌的總統」，表態支持特朗普的對手拜登。該組織負責人李忠剛（Cliff Zhonggang Li）在上屆大選支持特朗普，今屆決意轉軚，其中一個原因是他不滿特朗普處理新冠疫情的手法。他說：「當特朗普說出『功夫流感』，顯示他完全漠視這對華裔美國人社群的影響。」李忠剛透露，該組織微信群組有5萬至7萬人，其中三分之一表態支持特朗普，其他人表明不會投給特朗普，但不確定投給誰。

民調：4游離州45%亞裔撐拜登

《日經亞洲》分析指出，屬保守派的亞裔美國人佔少數，但他們的選票足以影響佛羅里達、北卡羅萊納、賓夕法尼亞及威斯康星等4個關鍵游離州的選情。美國亞太數據中心（AAPI Data）9月民調顯示，在這些關鍵州份，45%的亞裔選民表示會投票給拜登，37%支持特朗普。

美國亞太數據中心研究員Sunny Shao表示，這4州中有88萬名合資格的亞裔選民，其中佛羅里達州的亞裔選民人數最多，約40萬。他認為亞裔選民在游離州可能影響選舉結果，2016年投票給特朗普的選民，只因不想希拉里當選或不想投給民主黨，他們對特朗普沒有好感，不排除4年後改變心意。

（日經亞洲/BBC）

（2020美國大選）