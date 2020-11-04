克制報道美大選 北京慎「歸邊」

被指聚焦暴力陰霾負面消息

《金融時報》報道，中國大陸傳媒在過去一個周末，開始多了報道美國槍械銷量上升和店東預期可能出現亂局而加緊圍封店舖的消息。新華社、《人民日報》和央視等都將焦點放在美國民主的負面角度，但整體上官媒在今屆美國大選報道上都傾向克制，就算是特朗普上月確診，官媒也沒「大做文章」。

專家：反映黨內認同中國問題敏感

報道引述專家分析，北京謹慎處理美國大選新聞，反映黨內認同中國問題在美國國內十分敏感，決心避免火上澆油。著有透視中共控制輿論的The Party Line（政黨路線）一書的前路透社記者陽歌說：「（美國大選對）中國利益攸關，但他們（官媒）選擇平鋪事實。只要有些微迹象顯示中方支持某一候選人，另一候選人將會發難。這對中國人而言不是好事。」一間省電視台的新聞監製向《金融時報》稱，內地記者都希望多報道美國大選消息，但都被告知暫時不要，「美國大選結果對中國影響巨大，這是毋庸置疑的，但我的上司拒絕了我提出做大選系列的要求。（我們）很難選邊站，並被告知要等候結果塵埃落定。」他又說，其他電視台已計劃無論誰勝誰負，都會播出美國社會混亂的報道。

內地社交媒體對美國大選的討論也不多，根據新浪微博數據，過去一星期內地民眾討論北方冷鋒的興趣比美國政治還高。陽歌解釋，因社交媒體很多討論都是圍繞官媒的報道，既然官媒報道不多，網上討論自然較少。

英國廣播公司（BBC）指出，雖然中美關係在特朗普任內跌至幾十年谷底，但若特朗普連任，對中國國家主席習近平鞏固權力也有好處。美國巴克內爾大學政治與國際關係學教授朱志群稱，在特朗普單邊主義和減少國際合作的原則下，中國大可繼續趁機塑造自己成全球化、多邊主義和國際合作的先驅，有更多時間提升國際地位成為世界強國。美國甘迺迪政府學院中國專家陸克（Philippe Le Corre）亦說，特朗普連任對中國有長遠好處，因為那會令美國和其傳統盟友更加分離，讓中國在國際社會有更多迴旋空間。

（金融時報/法新社）

（2020美國大選）