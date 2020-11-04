白宮打反華牌 推批判北京講稿集 國安顧問：意義更勝反蘇著名「長電報」

【明報專訊】白宮在大選投票日前一天（2日）突打「反華牌」，以國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）的名義在網上發表特朗普政府上下批判北京的演說結集，全長128頁，包括總統特朗普今年5月和9月的兩次發言。奧布萊恩另為結集撰寫引言，聲稱特朗普是「認知中共真正本質及其對美國經濟和政治生活方式威脅的少數知名美國人之一」，又宣稱其收錄演說的重要意義更勝當年定調華府在冷戰對蘇聯「圍堵政策」的「長電報」（又稱「X文章」）。
演說結集合共收錄8篇演說，打頭陣的是副總統彭斯2018年10月在哈德遜研究所發表的對華新政策演說，該演說被外界視為宣告美國對華「接觸政策」的終結。其餘7篇都是今年才發表，包括副國安顧問博明就「五四運動」周年發表的評論。由奧布萊恩（6月24日）、聯邦調查局長克里斯托弗‧雷（7月7日）、司法部長巴爾（7月17日）和國務卿蓬佩奧先後發表的一連4篇演說，亦有收錄在內。奧布萊恩聲稱，這些演說旨在教育民眾明白中共對其生活、生意、自由和價值觀的威脅。
其餘由特朗普發表的兩篇，第一篇（5月30日）正值中方醞釀推動《港區國安法》立法，蓬佩奧剛宣布向國會提交認證報告、不再承認香港擁有高度自治後不久。特朗普在演說中先指摘中方持續違反承諾，再稱香港是其一例子，質疑中方以「一國一制」取代原先承諾的「一國兩制」；第二篇（9月22日）則是在聯合國大會發表的演說，重申中方須為新型冠狀病毒疫情負責。
指特朗普屬少數認知中共威脅者
奧布萊恩在結集引言強調，特朗普是少數認知中共對美國威脅的人之一，在其領導下，美國正採取行動以在益見強勢的中國下保護國家和國民，「我們不再對中華人民共和國的行為視若無睹，也不再把對中共的批評隱藏在閉門會面」。
他又將上述演說比喻為冷戰前著名外交官凱南（George Kennan）1946年向國務院發出勾勒他對蘇聯看法的「長電報」（即凱南翌年以X先生名義在《外交事務》發表的經典文章「蘇聯行為之根源」，奠定華府採取圍堵政策的基礎）。他強調，結集不同之處是由更高層級的總統及其最高級官員所發表，而且目前的中國是比巔峰時期的蘇聯更有力的競爭對手。
打「反華牌」助吸部分亞裔選民票
特朗普一直試圖把對手拜登標籤為親華，尤其藉拜登兒子亨特捲入的可疑對華聯繫，加強自己打「反華牌」的說服力。這有助他吸取部分亞裔選民的選票，其中越南裔選民對特朗普的支持度尤為明顯，擔心拜登上台會令河內在南海問題上面臨風險——民調顯示特朗普在越裔選民的支持度以48%對36%領前。