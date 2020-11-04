白宮打反華牌 推批判北京講稿集 國安顧問：意義更勝反蘇著名「長電報」

演說結集合共收錄8篇演說，打頭陣的是副總統彭斯2018年10月在哈德遜研究所發表的對華新政策演說，該演說被外界視為宣告美國對華「接觸政策」的終結。其餘7篇都是今年才發表，包括副國安顧問博明就「五四運動」周年發表的評論。由奧布萊恩（6月24日）、聯邦調查局長克里斯托弗‧雷（7月7日）、司法部長巴爾（7月17日）和國務卿蓬佩奧先後發表的一連4篇演說，亦有收錄在內。奧布萊恩聲稱，這些演說旨在教育民眾明白中共對其生活、生意、自由和價值觀的威脅。

其餘由特朗普發表的兩篇，第一篇（5月30日）正值中方醞釀推動《港區國安法》立法，蓬佩奧剛宣布向國會提交認證報告、不再承認香港擁有高度自治後不久。特朗普在演說中先指摘中方持續違反承諾，再稱香港是其一例子，質疑中方以「一國一制」取代原先承諾的「一國兩制」；第二篇（9月22日）則是在聯合國大會發表的演說，重申中方須為新型冠狀病毒疫情負責。

指特朗普屬少數認知中共威脅者

奧布萊恩在結集引言強調，特朗普是少數認知中共對美國威脅的人之一，在其領導下，美國正採取行動以在益見強勢的中國下保護國家和國民，「我們不再對中華人民共和國的行為視若無睹，也不再把對中共的批評隱藏在閉門會面」。

他又將上述演說比喻為冷戰前著名外交官凱南（George Kennan）1946年向國務院發出勾勒他對蘇聯看法的「長電報」（即凱南翌年以X先生名義在《外交事務》發表的經典文章「蘇聯行為之根源」，奠定華府採取圍堵政策的基礎）。他強調，結集不同之處是由更高層級的總統及其最高級官員所發表，而且目前的中國是比巔峰時期的蘇聯更有力的競爭對手。

打「反華牌」助吸部分亞裔選民票

特朗普一直試圖把對手拜登標籤為親華，尤其藉拜登兒子亨特捲入的可疑對華聯繫，加強自己打「反華牌」的說服力。這有助他吸取部分亞裔選民的選票，其中越南裔選民對特朗普的支持度尤為明顯，擔心拜登上台會令河內在南海問題上面臨風險——民調顯示特朗普在越裔選民的支持度以48%對36%領前。

（綜合報道）

（2020美國大選）