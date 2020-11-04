美軍表明立場 無意介入選舉糾紛

最高法院未必再干預 或訴諸國會

選舉爭議並非首次，2000年大選也曾掀起風波。當年關鍵游離州佛羅里達點票結果顯示，在近600萬張選票中，小布殊以537票領先戈爾，民主黨不服，提出訴訟要求重點選票，最高法院最後介入，令小布殊得以勝出。曾在最高法院為戈爾辯護的律師博伊斯（David Boies）認為，最高法院不太可能再次干預以裁定選舉結果，「若他們這樣做，包括我在內的許多人將要求拜登訴諸國會」。

選舉結束後，各州必須在12月8日前解決關於投票的任何爭議，選舉人團在12月14日正式投票並確定選舉結果。新一屆國會將於明年1月6日確認選舉人票結果。若各方仍未就總統勝出者達共識，美國將進入不穩定階段，類似1876年具爭議的點票糾紛，大選結果在總統就職典禮前兩天才確定。若到了總統就職禮，選舉爭議仍未解決，新任眾議院議長將代理總統一職。

特朗普有權向聯邦法院提訴，質疑選舉結果，但法律程序耗時長。大選結果爭議最後可能要由最高法院定奪，自由派大法官金斯伯格去世後，空缺由保守派大法官巴雷特填補，將有利特朗普。

另有官員擔心憲政危機可能導致美國社會陷入混亂，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）已表明美軍在選舉糾紛中不扮演任何角色，應由法院和國會解決選舉爭議，而非軍方。米利亦曾勸阻特朗普援引1807年《反叛亂法》，該法授權總統部署現役軍人以制止內亂。美國國防外交專家謝克（Kori Schake）則擔心特朗普藉機煽動街頭暴力。

（金融時報/BBC）

（2020美國大選）