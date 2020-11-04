選後爭議3戰場 隨時引用百年舊例

若票數相近，部分關鍵戰場或掀起司法戰，選舉訴訟案件最終可能交到最高法院。屬保守派的巴雷特上周二（10月27日）正式上任最高法院大法官，令保守派和自由派的大法官比例變為6：3，鞏固保守派在最高法院的優勢，若最高法院介入選舉爭議，將有利特朗普。

州政府議會或交不同選舉結果

選舉人票可能是另一個選舉爭議。根據美國憲法，候選人必須贏得538張選舉人票中的大多數，才能成為新任總統。除了個別例外，候選人只要在州份得票最高，就能「勝者全取」該州選舉人票。但有學者提出假設，在某些關鍵州份，州政府和州議會可能提交不同的選舉結果，發生罕見的「競爭選舉人」（dueling electors）情况。

這種情况可能發生在賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星和北卡羅萊納，共通點是州長屬民主黨、議會卻由共和黨掌控。

2000年大選在佛羅里達的點票爭議，共和黨控制的州議會在最高法院作判決前曾考慮提交自己的選舉人。1876年大選曾有3州提出「競爭選舉人」，促成國會1887年制定《選舉計數法》，規定這情况下由參衆兩院決定接受哪一方的「競爭選舉人」。

若無候選人贏得過半數選舉人票（包括同得269張選舉人票的平手狀况），即可按美國憲法第十二修正案觸發「權變選舉」。

（路透社）

（2020美國大選）