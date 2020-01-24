選後暴力陰霾 FBI警告地方衝突 調查：八成民眾憂慮 俄勒岡賓夕法尼亞威斯康星高危

波特蘭擬宣布緊急狀態

Yahoo新聞/YouGov周一公布最新民調結果，顯示合共有78%的示威者表示「非常擔心」（49%）或「有些擔心」（29%）選後爆發暴力情况。麻省大學阿默斯特分校上周五公布的另一民調亦顯示，共有約八成受訪者稱「非常憂慮」（44%）和「有點憂慮」（36%）或發生跟選舉有關的暴力情况。執法部門亦留意到近日愈來愈多出現網絡恐嚇或緊張對峙的情况，例如共和黨支持者堵塞紐約州與新澤西州的公路。左翼非牟利組織Media Matters監察電視、廣播、數碼和社交媒體言論，擔心近期湧現指控民主黨偷竊選票、故須武裝捍衛選舉結果等激進言論會化為現實。

俄勒岡FBI特工坎農（Renn Cannon）對法新社說：「我最擔心雙方敵對陣營或發生武裝衝突。」研究政治暴力的美國非牟利組織「武裝衝突地點和事件數據項目」（ACLED），循右翼極端組織招募活動情况、反控疫封鎖示威、左翼政變陰謀論、地方民兵與執法者的關係等分析，周一報告稱無論是武裝抑或非武裝，波特蘭市一直是左、右派爭奪的戰場，今夏「黑人的命也是命」運動示威者與極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）的衝突更是火上澆油。

國民警衛隊多州戒備

ACLED評估指出，俄勒岡、喬治亞、密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星等是「選舉時與選舉後民兵活動增加風險」最高的幾個州份；北卡羅萊納、得州、弗吉尼亞、加州和新墨西哥亦處於中度風險。

多個州政府已安排國民警衛隊戒備，首都華盛頓、紐約市、洛杉磯等大城市近日都有商舖用木板圍封店面以防萬一。全國零售業聯合會指點會員預防衝突，甚至聘用保安顧問協助店東；商業保安公司及承包商表示，整日收到憂心忡忡的商家致電查詢如何防範示威騷亂。芝加哥小企業促進委員會主席稱，當地零售商經歷過夏天的搶掠騷亂後都對選後情况大感緊張，他說：「他們經不起再遇搶掠，經不起受破壞，因為那假如發生，他們很可能要關門大吉。」

（紐約時報/華盛頓郵報/NPR）

（2020美國大選）