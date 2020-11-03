3訪拉登 英國名記者逝世

菲斯克深入阿拉伯世界40年

菲斯克1972年在北愛爾蘭最動盪時期，任職《泰晤士報》擔任北愛貝爾法斯特特派員，4年後遠赴黎巴嫩貝魯特，開始了40多年阿拉伯世界戰爭和動亂等的採訪生涯。他報道過以色列戰爭、伊朗革命、兩伊戰爭、蘇聯入侵阿富汗、海灣戰爭和阿拉伯之春等中東大事，也採訪過歐洲的波斯尼亞戰爭和科索沃戰爭等。他還曾3次親身訪問恐怖組織蓋達領袖拉登。不過，他不時抨擊美國，他深究2001年「911」 恐襲背後因由，遂被指摘和攻擊。他也曾被指其敘利亞內戰報道偏袒敘國總統巴沙爾。

噩耗傳出後，1989年起一直聘用他的《獨立報》讚他為揭露真相和事實，「無懼、不妥協、果斷」，「是這一代最偉大的記者」。愛爾蘭總統希金斯稱他是中東新聞和評論的「卓越評述員」。

（衛報/半島電視台）