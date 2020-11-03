泰王提妥協稱愛示威者 被指釋善意

逾40年首向外國媒體發言

泰王哇集拉隆功周日晚在王后素提達陪同下，與曼谷大皇宮外擁護君主制的民眾見面時，罕有接受官方安排於群眾間採訪的美國CNN和英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）記者訪問。這是他自從1979年成為王儲以來，首次向外國媒體發言。現場是近期最大規模的擁護王室集會。路透社記者推算現場人數達1萬人，穿著黃衫、捧着泰王和王后的照片，坐滿宮外幾條街道。群眾見泰王與王后入夜後出現，高呼「泰王萬歲」，競相拍照，又送上小禮物。

在約30秒的訪問中，記者問泰王對改革君主制訴求有何評論，他只道「無意見」。記者問他有什麼話想對示威者說，泰王反覆說「我們一樣愛他們」，「無論如何也愛泰國人」。記者問他這其中是否存在妥協空間，泰王答道：「泰國是妥協之地。」他的言論被視為在改革王室訴求上有商量餘地。

學生組織：打壓示威 不覺妥協

然而，參與反政府示威的學生組織「自由青年」（Free Youth）回應時，指摘政府打壓，拘捕數十名示威者，「不會使人聯想這是妥協之地」。21歲泰國學生聯合會主席西里坎（Jutatip Sirikhan）說：「我覺得那只是空口講白話。妥協之言，正好跟諸如滋擾、動武、利用法律（打壓）的事實相反。」

在8月集會上宣讀改革君主制訴求，自10月中被覊留的學運領袖帕努莎亞透過Twitter表示：「是的，是示威者被捕，示威受打壓，示威者受毆打，對君主制批評被消失的妥協之地。」示威領袖賈圖帕2017年因把英國廣播公司的泰王報道譯成泰文在社交網絡分享，成了哇集拉隆功登基後首個觸犯誹謗君主罪的人。他在Twitter表示：「真相是，我因第112條，被囚了兩年4個月零18天。」

（綜合報道）