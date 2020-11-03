槍手血洗喀布爾大學19死 目擊者：見學生就開槍 塔利班否認指控

【明報專訊】阿富汗最高學府喀布爾大學周一（2日）發生槍擊和挾持人質事件，擾攘數小時全數3名槍手被安全部隊殺死或引爆炸藥而亡。事件造成19人死亡、22人受傷。襲擊似乎針對學生。主責保安的阿富汗副總統薩利赫指控塔利班所為，又歸咎事件屬「情報失誤」。不過塔利班強烈否認涉事，昨未有任何組織承認責任。
校內舉辦「伊朗書展」 官員揭幕
周一早上，政府官員為首都喀布爾大學校內舉行的阿富汗與伊朗書展揭幕。3名襲擊者忽然闖至舉槍掃射，現場數百人驚惶逃跑，為數不明走避不及者遭挾持。安全部隊不久趕至封鎖現場及大學周圍道路。數小時後，其一施襲者引爆身上炸藥，餘下兩人被安全部隊人員擊斃。美國哥倫比亞廣播公司獲軍官證實，北約和美軍都有輔助阿富汗安全部隊拯救人質。
3槍手闖校內掃射 1引爆身上炸藥
1932年建校的喀布爾大學是阿富汗歷史最悠久的公立大學，現有逾1.7萬名學生，但不確定事發時有多少人在校內。學生科希斯塔尼遇事期間，透過facebook求救時說：「同學們在我的跟前被殺和受傷，我們被挾持做人質了。」
學生艾哈邁迪表示上課時乍聞槍響，有些同學逃走了，他和部分同學則在校內躲了兩個多小時，直至獲救，「我們非常驚恐，以為這是人生最後一天……男男女女叫喊、祈禱和呼救」。
喀布爾警方稱，大部分遇害的都是學生。路透社報道，高官提供照片顯示，有些學生伏屍於課室，有學生似乎是要攀窗外逃時中槍。目擊者穆拉迪說：「他們槍擊每名見到的學生。」
這是該國10日內第二宗涉及教育設施的襲擊。10月24日喀布爾市一宗教育中心發生自殺式襲擊，近30人死亡和多人受傷，「伊斯蘭國」（ISIS）認責。2018年喀布爾大學前亦有過數十人死亡的自殺式襲擊。2016年塔利班武裝分子則曾襲擊阿富汗美利堅大學，13人遇害。