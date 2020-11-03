槍手血洗喀布爾大學19死 目擊者：見學生就開槍 塔利班否認指控

校內舉辦「伊朗書展」 官員揭幕

周一早上，政府官員為首都喀布爾大學校內舉行的阿富汗與伊朗書展揭幕。3名襲擊者忽然闖至舉槍掃射，現場數百人驚惶逃跑，為數不明走避不及者遭挾持。安全部隊不久趕至封鎖現場及大學周圍道路。數小時後，其一施襲者引爆身上炸藥，餘下兩人被安全部隊人員擊斃。美國哥倫比亞廣播公司獲軍官證實，北約和美軍都有輔助阿富汗安全部隊拯救人質。

3槍手闖校內掃射 1引爆身上炸藥

1932年建校的喀布爾大學是阿富汗歷史最悠久的公立大學，現有逾1.7萬名學生，但不確定事發時有多少人在校內。學生科希斯塔尼遇事期間，透過facebook求救時說：「同學們在我的跟前被殺和受傷，我們被挾持做人質了。」

學生艾哈邁迪表示上課時乍聞槍響，有些同學逃走了，他和部分同學則在校內躲了兩個多小時，直至獲救，「我們非常驚恐，以為這是人生最後一天……男男女女叫喊、祈禱和呼救」。

喀布爾警方稱，大部分遇害的都是學生。路透社報道，高官提供照片顯示，有些學生伏屍於課室，有學生似乎是要攀窗外逃時中槍。目擊者穆拉迪說：「他們槍擊每名見到的學生。」

這是該國10日內第二宗涉及教育設施的襲擊。10月24日喀布爾市一宗教育中心發生自殺式襲擊，近30人死亡和多人受傷，「伊斯蘭國」（ISIS）認責。2018年喀布爾大學前亦有過數十人死亡的自殺式襲擊。2016年塔利班武裝分子則曾襲擊阿富汗美利堅大學，13人遇害。

（法新社/CBS/路透社）