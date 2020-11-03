國會改選之戰 民主黨有望兼掌參眾兩院

民主黨連同兩名親民主黨獨立議員共握參議院47席，共和黨以53席為多數黨。今天改選的35個議席，共和黨佔23席，民主黨佔12席。民主黨只要贏多4席就能控制參院。倘拜登當選，因副總統必然任參院議長，爭多3席就可。

美國選舉分析機構庫克政治報告（The Cook Political Report）連續8周追蹤參院議席之爭，發現有9個共和黨議席已傾向民主黨或爭持激烈，由民主黨轉向共和黨的則僅有一席。路透社周日發表的民調則反映，民主黨有兩席不穩，共和黨則有多達10席很可能失陷。

民調顯示參院議席爭持緊湊的州份計有喬治亞、艾奧瓦、北卡羅萊納等。在密歇根、亞利桑那、緬因，民主黨候選人更可以5個百分點或以上拋離對手。

另眾議院全院435席改選。據網站FiveThirtyEight民調分析，民主黨有98%機率能拿下眾院，並可望由232席增至241席。

（今日美國報/中央社/路透社）

（2020美國大選）