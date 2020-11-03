社會撕裂不容居中 猶豫選民淪箭靶

足可左右游離州戰局

《紐約時報》和西恩納大學研究所（SCRI）於10月15至18日做民調，9%選民表示未作決定，或者會投票予第三方候選人，若連同傾向支持特朗普或拜登、但仍可能有變卦者則為13%。相較之下，上屆大選有約兩成選民被歸類為「立場不定」（volatile），包括沒投票偏好、選擇第三方候選人、或傾向個別政黨但有機會改變主意的人。另外，上屆許多猶豫未決的選民最終投給特朗普，尤其是在中西部，不過調查顯示，今年申報為獨立或有其他政治取態的選民中，54%人對特朗普觀感負面，不支持拜登的則有47%。

蒙茅斯大學民調專家默里（Patrick Murray）稱，雖然立場不定的選民不多，但在喬治亞和北卡羅萊納等游離州，候選人得票率有機會只相差一至兩個百分點，這類選民或可影響戰局，不過他們會否投票是一大問題。上屆大選中，選民不投票被視為造就特朗普險勝密歇根及威斯康星等游離州的因素之一。

猶豫選民以往曾被視為不受兩黨爭拗影響，較深思熟慮，但今屆選舉中卻屢遭抨擊為脫離美國現實的一群。支持拜登的54歲護士柯林斯稱，只有不知道國家現况的人才會不知道該投給誰，「我簡直想將他們搖醒」。推動民主黨人轉投特朗普的組織#WalkAway創辦人斯特拉卡（Brandon Straka）則認為主流傳媒令人無法了解「真相」，以致選民無法下決定。著名清談節目The Late Show主持人Stephen Colbert更諷刺今屆的猶豫選民是「有智力障礙的獨角獸（意指稀有者）」。

猶豫選民被批脫離現實

共和黨政治顧問盧茨（Frank Luntz）認為，猶豫選民成為兩黨支持者對敵營不滿的代罪羔羊，只因他們沒有加入其支持的陣營。有在保守派公司任職、同時擁有不少自由派友人的猶豫選民坦言，感受到來自雙方的敵意，因此不敢披露自己立場，「只要你選了其中一邊，最少還有一半人和你在一起，但若你站在中間，所有人都會暴跳如雷」。

民主黨數據分析公司Catalist總裁弗里亞斯（Michael Frias）指出，在選情緊湊下，猶豫選民是左右選情的重要因素，但要找出他們，了解他們無法下決定的原因，以至拉攏他們並不容易。弗里亞斯稱，猶豫選民的想法亦有意義，例如Vice News/Ipsos早前民調顯示，18至30歲的選民中近75%認為美國民主制度已崩壞，因此任何選擇也無分別。他認為，對未能決定投票意向者存在敵意的做法並不理想，「重要的是在政治過程中不要貶低或蔑視任何人」。

（紐約時報/華盛頓郵報/VOX）

（2020美國大選）