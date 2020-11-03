民調唱反調 特朗普「敗局」未定 艾奧瓦反映形勢較預期樂觀 共和黨重燃希望

拜登中西部戰場恐失利

艾奧瓦州《得梅因紀事報》與民調機構Selzer and Co.於10月26日至29日做的民調顯示，特朗普以48%對41%領先拜登，9月同一民調顯示兩人的支持率均為47%。若Selzer民調準確，這次大選或許比預期更勢均力敵。CNN指出，雖然拜登要獲得270張選舉人票的勝選之路少有包括艾奧瓦（6張選舉人票），但若他在該州的表現比上屆的希拉里好不了多少，民主黨可能要擔心拜登在其他州份的成績也不會太好。因為若特朗普在艾奧瓦大幅領先，可能預示拜登在密歇根和威斯康星州等類似中西部關鍵戰場也有麻煩。

「偏鋒」民調多次準確

Selzer公司總裁塞爾澤（J . Ann Selzer）稱，男性和獨立選民仍支持特朗普，特朗普仍能抓住4年前他贏得艾奧瓦州的那群選民力挺。她指出，兩名候選人的支持率仍未達到50%，反映艾奧瓦仍有變數，但她同時稱，數據顯示94%可能會投票的選民已決定意向，包括98%拜登的支持者和95%的特朗普支持者，只有4%表示仍會動搖。

Selzer的民調讓共和黨仍存勝選希望，在於上屆Selzer的最後民調顯示，特朗普同樣以7個百分點在艾奧瓦領先，最後他以9個百分點的得票率之差奪得該州。而一如4年前般，Selzer的民調亦在特朗普在其他州民調反映其落後時出現「唱反調」。

Selzer不止一次發布看似「偏鋒」的民調，但最後證明準確，2008年Selzer民調亦準確預測奧巴馬在艾奧瓦黨團會議大比數擊敗希拉里，但民調機構不會是完美，Selzer也曾出現過預測失誤，2004年的大選民調顯示克里在艾奧瓦以3個百分點擊敗布殊，結果卻是布殊以1個百分點壓倒克里；2012年共和黨初選前顯示羅姆尼以9個百分點領先，結果他敗給桑托羅姆。CNN分析則認為，艾奧瓦的平均民調顯示，該州選戰仍是難分勝負。

此外，《紐約時報》與錫耶納學院的最新民調顯示，賓夕法尼亞、威斯康星、佛羅里達和亞利桑那4個關鍵游離州，拜登都保持領先。《紐時》分析拜登領先原因之一，是該4州許多4年前未有投票的選民，今年都傾巢而出，且主要投給民主黨。

（CNN/衛報/紐約時報）

（2020美國大選）