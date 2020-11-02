辱回紛爭餘波 馬克龍斥土耳其「好戰」

【明報專訊】法國與土耳其的不和持續發酵，法國總統馬克龍在上周六（10月31日）半島電視台的訪問中，指摘土耳其總統埃爾多安在敘利亞、利比亞和中東地區的行為，顯示出對北約盟友的好戰立場。馬克龍嘗試平息近期他指會繼續支持刊登諷刺伊斯蘭先知穆罕默德漫畫所引起的抗議，稱理解抗議者的感受，但亦表明會捍衛法國的言論自由。
稱理解穆斯林抗議者感受
法國教師帕蒂疑因在課堂展示諷刺穆罕默德漫畫而在上月16日遭激進穆斯林斬首殺害，馬克龍其後表示不會禁止刊登這類諷刺漫畫，引起穆斯林國家不滿。埃爾多安上周質疑馬克龍的精神健康，批評他對伊斯蘭教立場，已令兩國過去數周緊張的關係惡化，法國其後召回駐土耳其大使。在上周六訪問中，馬克龍形容土耳其介入敘利亞對北約盟友而言是意外及侵略行為，又指摘土耳其沒尊重對利比亞的武器禁運安排，並在中東地區顯示極具侵略性的態度。
除了教師被殺案，法國上周四亦發生尼斯教堂遭激進穆斯林闖入斬人案。到上周六，里昂亦發生東正教神父中槍重傷事件。遇襲的52歲神父卡卡維拉基斯（Nikolaos Kakavelakis）下午4時關閉教堂時遭一名槍手向腹部連開兩槍。警方其後拘捕一名男子。
另外，法國《查理周刊》2015年因刊登諷刺穆罕默德漫畫而遭恐襲一案正審訊，案中35歲被告波拉特（Ali Riza Polat）日前確診感染新冠病毒，審訊要推遲到周三（4日）繼續。波拉特涉為恐襲兇手提供協助，被控共謀恐怖主義罪行，面臨終身監禁。案中有14人被控協助兇手。