辱回紛爭餘波 馬克龍斥土耳其「好戰」

稱理解穆斯林抗議者感受

法國教師帕蒂疑因在課堂展示諷刺穆罕默德漫畫而在上月16日遭激進穆斯林斬首殺害，馬克龍其後表示不會禁止刊登這類諷刺漫畫，引起穆斯林國家不滿。埃爾多安上周質疑馬克龍的精神健康，批評他對伊斯蘭教立場，已令兩國過去數周緊張的關係惡化，法國其後召回駐土耳其大使。在上周六訪問中，馬克龍形容土耳其介入敘利亞對北約盟友而言是意外及侵略行為，又指摘土耳其沒尊重對利比亞的武器禁運安排，並在中東地區顯示極具侵略性的態度。

除了教師被殺案，法國上周四亦發生尼斯教堂遭激進穆斯林闖入斬人案。到上周六，里昂亦發生東正教神父中槍重傷事件。遇襲的52歲神父卡卡維拉基斯（Nikolaos Kakavelakis）下午4時關閉教堂時遭一名槍手向腹部連開兩槍。警方其後拘捕一名男子。

另外，法國《查理周刊》2015年因刊登諷刺穆罕默德漫畫而遭恐襲一案正審訊，案中35歲被告波拉特（Ali Riza Polat）日前確診感染新冠病毒，審訊要推遲到周三（4日）繼續。波拉特涉為恐襲兇手提供協助，被控共謀恐怖主義罪行，面臨終身監禁。案中有14人被控協助兇手。

（衛報/法新社）