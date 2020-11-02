英格蘭封城一月 商界迎嚴冬 約翰遜：倘不封城 每日恐數千人病亡

約翰遜上周六（10月31日）晚通過電視宣布，為了英格蘭國民保健服務（NHS）免於「醫療與道德災難」，再次封城，因為數據預示政策不改，英格蘭不久後的單日死亡人數可能以數千計，醫院將無法負荷。他今天將就封城計劃到國會陳辭，待國會議員周三（4日）表決通過，周四（5日）零時1分就能執行，預定實施至12月2日。不過有官員表示，必要時可能延長。

新措施將包括，全民如非不能遙距工作而上班、上學、就醫、運動等特定理由，必須逗留家中。民眾不得在室內或私人花園聚會。不能提供外賣的餐飲、門市自取的零售及非必要商業活動須暫停。工廠、地盤可如常開工，娛樂康體場所要關閉。婚喪聚會上限30人。宗教場所開放，只限於辦喪禮和直播敬拜活動。封城期間，除出差外禁止國內外旅遊；民眾無論用私人或公共交通工具，均須避免不必要活動。

與此同時，政府保就業計劃將維持一個月，即勞工可繼續領取八成工資（上限2500英鎊，約2萬5千港元）。按揭還款寬限期計劃同獲延期一個月。

再次封城勢將增添財相辛偉誠和英倫銀行穩定英國經濟的壓力。該國於今年3月23日至7月4日間全國首次封城控疫，令今春經濟暴跌兩成，破歷史紀錄。政府對企業、工人的支持亦已超過2000億英鎊。商界代表感到憂慮。英國工會聯合會總幹事費爾貝恩（Dame Carolyn Fairbairn）說：「對於很多行業，第二次封城標誌着嚴冬的開始。」英國零售財團行政總裁迪金森（Helen Dickinson）等稱是「聖誕節前的噩夢」。

德國基民盟推遲黨魁選舉

另外，德國總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（基民盟）原定12月初舉行黨魁選舉，秘書長齊米亞克（Paul Ziemiak）上周六在Twitter宣布，由於德國的新冠病毒感染急增，3名候選人提議將選舉推遲到明年1月中舉行。

（彭博社/BBC/路透社/法新社）

（抗疫新階段）