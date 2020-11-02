槍械銷量增 內戰討論現

《華盛頓郵報》報道，在俄勒岡州波特蘭市，有右翼武裝組織計劃在大選日，攜帶武器出現在票站外，部分極端左翼組織分子亦有所準備。不論聯邦和地方執法部門，以及追蹤激進組織的分析人士，都憂慮美國可能發生暴力活動，尤其在選舉點票工作持續數天，沒有明確的勝利者的情况下。

民調：56%選民料選舉增暴力事件

研究政治暴力的非牟利組織「武裝衝突地點和事件數據項目」（ACLED）近月追蹤了80多個極端主義組織，並發表報告指出，喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州、威斯康星州以及俄勒岡州都是選舉期間和選舉結束後，民兵活動增加風險最高的地方。

《華郵》以FBI槍械背景審查數據作分析，發現2016年美國大選期間，槍械銷售量不足150萬，現在每月平均銷量達200萬。美國人買槍的需求激增，是因為新冠病毒疫情及明尼蘇達州黑人弗洛伊德之死，觸發示威浪潮，不少人擔心社會騷亂，於是買槍自衞。分析指出，今年美國人已購買超過1800萬件武器，「紅州」（支持共和黨）與「藍州」（支持民主黨）的購買量同樣激增。

國際危機組織（ICG）美國事務主任龐珀（Stephen Pomper）表示，最有效防範暴力行為的方法，是讓選舉在廉潔及公正下舉行，「若選舉被認為是操縱，暴力風險將會大增」。反誹謗聯盟極端主義研究中心（ADL）主任西格爾（Oren Segal）認為，若要保持社區安全，領袖呼籲保持冷靜非常重要。

（華盛頓郵報）

（2020美國大選）