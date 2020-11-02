周末衝刺 強攻「藍牆」

拜登上周六（10月31日）到關鍵游離州密歇根州出席競選活動，獲前總統奧巴馬為他站台，兩人先到弗林特（Flint），再前往底特律造勢，這是奧巴馬和拜登在今屆大選中首度同台。奧巴馬在弗林特的活動上大打友情牌，他稱：「拜登是我的兄弟，我愛拜登，他將是一名偉大總統。」奧巴馬說，憑藉拜登的個性及經驗，會令美國成為更好的國家，拜登和副總統候選人賀錦麗不是為自己而戰，而是為了每一個美國人。

奧巴馬拜登同台拉票

拜登再次抨擊特朗普抗疫不力，漠視科學家建議，奧巴馬亦批評特朗普處理疫情的手法，「特朗普只關心自己，拜登則關心你和你家人的安全。」密歇根州是其中一個關鍵游離州，特朗普在2016年大選中，僅以1萬多票的些微之差在密歇根州勝出，贏得該州的16張選舉人票。

特朗普前天則前往上屆大選險勝的游離州賓夕法尼亞州，一連出席4場造勢活動，他強調政府在應對疫情方面做得很好，又嘲諷拜登只會講新冠病毒疫情，除此之外沒其他東西說。第一夫人梅拉尼婭同日到威斯康星州助選，她在演說中為特朗普的防疫手法辯護。

特朗普力保1關鍵州

密歇根、威斯康星、賓夕法尼亞州都是民主黨「藍牆」的一部分，特朗普在2016年大選中爆冷攻破這道「藍牆」，奪下3州，成為擊敗希拉里的致勝關鍵。不過，民調顯示今屆大選特朗普在這3州沒明顯優勢。面對疫情肆虐及經濟不景的情况，特朗普寄望在3州中最少保住1州，特朗普的顧問認為賓夕法尼亞州是3州中他較有勝算的州份。

統計顯示， 已有超過9000萬美國選民提前投票，是上屆大選總票數的六成五，預料投票率將會超越上屆。

（紐約時報/CNN/BBC）

（2020美國大選）