英媒：英格蘭將封城一個月 僅必需品商舖學校獲豁免

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的地方政府俱已重新實施局部封鎖措施，以圖降低感染率。不過，在英格蘭，約翰遜政府按不同地方的疫情嚴重程度採取3級制限制措施，例如政府針對全國感染率最高（高於全國平均一倍）、傳播速度急增的西約克郡，上周五（30日）宣布周一凌晨起對郡內5區近240萬名居民實行更嚴格規管，包括室外限聚6人，禁止在戶內或私人花園與非同住或生活支援人士接觸等。

英國傳媒報道，約翰遜政府的新一輪居家令或由周三開始實施，全國僅容許托兒所、各級學校和生活基本需要的商舖維持開放，民眾如非上學、採購必需品或使用必需服務，須盡量留家，為期至12月2日。

確診破百萬 4萬人死歐洲最多

英國昨日（10月31日）錄得近22000宗單日新增確個案，至今100萬人受感染，超過4萬人死亡，是全歐洲最多。英國傳媒上周五披露，政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）上月中旬提交的報告，已警告疫情擴散速度已超過7月報告預期的「最壞情况」，確診個案超出預期4倍，留院病者比例更高。倘若再不修改防疫措施，今冬將有8.5萬名確診者病死。另一份推算模型文件則警告，英格蘭國民保健服務（NHS）的醫院在聖誕節前無法接納更多病人，尤其是西南部和中部地區的病房或在兩周內率先爆滿。

工黨斥約翰遜猶豫致錯過封城時機

科學家自9月起一直建議政府採取有計劃的短期封城，即所謂的「斷路器 」（circuit breaker）策略，以阻斷疫情擴散。SAGE科學家愛德蒙茲（John Edmunds）表示，要有「相對安全」的聖誕節，現在採取「嚴格」動作大幅降低病毒影響範圍是唯一辦法。不過，工黨影子商業大臣鮑威爾批評約翰遜政府猶豫不決，錯過實施這項策略的最佳時機。BBC的報道表示，學校與大學工會已促請政府停課，質疑政府不停課是漠視學校傳播風險。

（BBC/路透社/衛報）

（抗疫新階段）