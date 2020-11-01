兩黨支持者互破壞廣告牌「如軍備競賽」

為防破壞 牌塗閃粉狗糞

上月底，佛羅里達州海恩斯城有一名26歲青年偷取挖泥機，把民主黨正、副總統候選人拜登和賀錦麗豎立的競選告示一一推倒。弗吉尼亞州阿靈頓亦有民主黨人報告指，數月來有約1500個競選標語被刀割爛、塗鴉、縱火或被挪走。共和黨人亦有類似指控。賓夕法尼亞州牛頓市的共和黨支持者沃辛頓（Jack Worthington）聲稱，估計他安裝的4000個支持特朗普的告示已有四分之一失蹤，他也受夠了自製的巨型塑膠標語告示不翼而飛，故用夾板和螺絲加固。沃辛頓說：「要是人們在宣傳牌上噴墨，那還可以，因那只會令競選另一方看來『壞透』。」

雙方增購宣傳品 牌海戰術反擊

為防止競選告示受損或被挪走，居民各出奇謀。佛州邁爾斯堡的共和黨人伊根（Dennis Egan）稱，9月在其物業範圍6度擺放支持特朗普標語牌皆被偷走後，一口氣再訂50個，另外還安裝閉路電視監控。牛頓市的沙雷—拉布（Gayle Share-Raab）損失了兩個支持拜登的標語牌之後，特地在第三個抹上凡士林和閃粉防盜。其他人還出動蜜糖、鐵絲網甚至狗糞。

與此同時，兩黨及支持者嘗試張貼更多競選標語、甚至「拆一貼十」反擊，有民主黨人聲言大半個月前開始免費派發支持拜登的標語牌，已經派了逾600個。牛頓市的民主黨成員齊凱（Steve Cickay）把情况比喻為「軍備競賽」，形容兩黨皆視這種偷竊、損毁標語為蓄意策略，儘管宣傳牌成本不出4美元，但總會令對方損耗競選資金。有特朗普支持者則質疑警方未捉到肇事者，只因避免招人誤會偏袒某一方。

（法新社/今日美國報/NewsPress）

（2020美國大選）