共和黨組律師團 挑剔郵寄選票合法性 民主黨斥不擇手段 共和黨：確保選舉官員守法

《華盛頓郵報》報道，共和黨連月來一直推動限制疫下投票的新方式，但大選日臨近，該黨近日開始調整策略，焦點改放在選票本身的合法性上，包括尋求將選票作廢。例如特朗普競選團隊上周就在內華達州興訟，尋求取得親民主黨地區克拉克縣的登記選民簽名，《華郵》指出或是為了以選票簽名不符檔案紀錄為由挑戰選票合法性作準備。

特朗普：最大落敗風險是詐騙

報道又引述消息表示，特朗普上周在一個閉門籌款活動上稱，其競選陣營將有自身團隊與執法人員一起監票，並有可能挑戰個人選票，「我們最大的落敗風險大概是詐騙」。報道引述一名特朗普競選職員稱，他們最為密切關注克拉克縣（內華達）、費城（賓夕法尼亞）和密爾沃基（威斯康星）的情况，這些城市都是民主黨在游離州的據點，另外北卡羅萊納全州都會受關注；該職員又指，特朗普陣營已準備了8500名律師協助。

民主黨批公然企圖謀取優勢

共和黨全國委員會（RNC）首席法律顧問里默爾（Justin Riemer）則稱：「我們有義工、律師和職員在場，以確保選舉官員遵守法律，並計算每一張合法的選票。如果選舉官員並未提供法律要求的透明度，又或我們不能化解特定選票或程序的爭端，我們會在有必要時興訟。」

民主黨人質疑，並沒有證據顯示郵寄投票增加或其他因應疫情的轉變會造成詐騙，反指共和黨想針對民主黨票倉的合法選票，公然企圖謀取選票優勢。民主黨得州支部總法律顧問、加州大學洛杉磯分校投票權利項目共同創辦人登恩（Chad Dunn）批評稱，共和黨人已明顯暗示會盡力挑戰每一張選票，那是只求用盡一切手段謀取權力。RNC發言人否認指控。

華郵：法官質疑選票造假說

《華郵》形容，這項策略的變化緣於共和黨人大體上未能對增加缺席投票方式設限。該報統計自9月底起的90宗州及聯邦投票訴訟案件，發現法官大體上對共和黨以選票有機會造假為由要求限制郵寄投票的說法存疑。

共和黨人考慮打選票效力牌有實例支持。在關鍵游離州佛羅里達，政治學者發現黑人和西班牙語裔（拉美裔）的郵寄投票被標籤出現問題的比例是白人選民的兩倍，24歲以下選民的選票出問題比例更是65歲或以上選民的逾4倍。倘若有問題選票（例如是漏缺簽名）未及在11月5日下午5時前完成修正，將會被拒點算，倘若選情緊湊，這將成為勝負關鍵。2000年大選正是佛州選情太接近而鬧出重新點票的訴訟風波。

逾8500萬人提前投票

目前全國已經有逾8500萬人提前投票，當中許多都是採取郵寄投票，民調持續顯示共和黨人傾向等選舉日親身投票，許多民主黨人則傾向缺席投票，這代表共和黨人如果成功挑戰已投下的缺席投票，在選情上將可佔有巨大優勢。特朗普一直試圖貶低郵寄投票的可信度，近期就一直敦促選舉日當日即完成點票並宣布當選者。

（華盛頓郵報）

（2020美國大選）