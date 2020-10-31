全球首大型核聚變實驗 為新核能鋪路

該台建於牛津郡卡勒姆（Culham）核聚變能源中心的「巨型安培球形托卡馬克升級版」（MAST Upgrade）儀器，是世界第一座商業核聚變反應堆原型。它直徑僅3米，有別於世上大部分托卡馬克裝置採用環狀，把內環中空部分盡量縮減了，使所產生的等離子體呈近乎球形儼如一個火球。MAST Upgrade於周四運作，製造出第一批等離子體，利用強力磁場把那些帶電粒子鎖於容器內，使之融合和放電長達5秒。

原理如太陽 需控制1.5億℃高溫

與現行藉着核原子分裂釋出能量相反，核聚變的運作原理類似太陽，以原子核融合過程衍生能量。其發電原材料可取自海水、地殼，使氫的兩種同位素氘（發音「都」；deuterium）和氚（發音「穿」；tritium）原子在高達1.5億℃的電離子漿中融合為氦，並釋出中子，過程會產生大量能量。然而，要控制比太陽熱10倍的高溫來製造核聚變，是一門複雜而艱難的技術。

參與今次項目的英國原子能管理局（UKAEA），其行政總裁查普曼（Ian Chapman）稱，按鈕啟動是「重大時刻」：「MAST Upgrade將引領我們接近提供可持續、乾淨的核聚變能源。這項實驗開拓了前所未試的技術。」

目標2040年啓用首座發電站

UKAEA科學家下一步將測試MAST Upgrade排氣系統Super-X divertor：排出溫度已下降至適當程度的等離子，使機器更耐用。英國目標是2040年啟用世界第一座核聚變發電站。

MAST Upgrade今次實驗亦有助促進中國、歐盟、美國等逾30國參與的「國際熱核聚變實驗堆」（ITER）項目。該個全球最大核聚變項目正在法國南部聖波萊迪朗克興建，期望於2025年11月製造首批出超熱等離子。

（英國廣播公司/UKAEA/衛報）