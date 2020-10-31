周四齊到佛州 周五中西部對撼 連日同州拉票 特朗普拜登力爭游離州

特朗普：不同意少談亨特爭議

商務部周四公布第三季GDP初值按季折合成年率增長33.1%，特朗普在佛州坦帕市（Tampa）的集會上，形容那是過去50年「商業最大事件」。他只花了約10分鐘談及經濟，然後就將焦點轉向亨特的爭議。他稱有共和黨人建議他多談經濟成就，少談亨特爭議，「我不同意，或許這就是為何由我站在這兒，而不是他們」。

拜登：特朗普集會是超級傳播者活動

拜登則先後到布勞沃德縣（Broward County）和坦帕市，因應疫情，集會出席者均留在車上。他斥相對較多人沒戴口罩的特朗普集會是「超級傳播者」活動，指控特朗普已放棄抗疫，又拉攏拉美裔選民，斥特朗普讚揚過多名獨裁者，無法為古巴或委內瑞拉人推動民主。古巴裔美國人主要居於佛州，傳統上傾向共和黨。特朗普在Twitter反擊，指控拜登「想將美國變成共產主義古巴或社會主義委內瑞拉」。

佛州被視為最大游離州，特朗普上屆在此州的得票率僅多1.2個百分點，而且該州允許在大選日前點算郵寄選票，料較快會有結果，將影響美國人如何看待大選的初步結果。據政治網站RealClearPolitics綜合數據，拜登在佛州支持度只領先1.2個百分點。

特朗普周五會重返中西部競選，包括密歇根、威斯康星和明尼蘇達州，拜登同日亦會到威斯康星、明尼蘇達和艾奧瓦州等關鍵州拉票。

逾8200萬人提早投票 近半民主黨人

截至周五，美國已有逾8200萬人提前投票，登記為民主黨人的佔逾46%，共和黨人則佔逾29%，在佛州、北卡羅萊納、內華達和艾奧瓦4個游離州，兩黨提前投票的人數差距開始收窄。

（紐約時報/BBC/路透社）

（2020美國大選）