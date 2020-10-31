周四齊到佛州 周五中西部對撼 連日同州拉票 特朗普拜登力爭游離州

【明報專訊】美國總統大選進入最後衝刺階段，競逐連任的總統特朗普與民主黨對手拜登都集中在幾個關鍵州份拉票，甚至同日同州出現。兩人周四（29日）分別到有29張選舉人票的佛羅里達州拉票，隔空交火。佛州是特朗普「非勝不可」的關鍵游離州，他在當地稱美國第三季經濟增長破紀錄，轉而攻擊拜登兒子亨特的醜聞；拜登則繼續打疫情牌，並強調佛州重要性：「你們掌握關鍵，若佛州變藍（支持民主黨），選戰就塵埃落定。」。兩人周五會同在另一關鍵州明尼蘇達州競選。
特朗普：不同意少談亨特爭議
商務部周四公布第三季GDP初值按季折合成年率增長33.1%，特朗普在佛州坦帕市（Tampa）的集會上，形容那是過去50年「商業最大事件」。他只花了約10分鐘談及經濟，然後就將焦點轉向亨特的爭議。他稱有共和黨人建議他多談經濟成就，少談亨特爭議，「我不同意，或許這就是為何由我站在這兒，而不是他們」。
拜登：特朗普集會是超級傳播者活動
拜登則先後到布勞沃德縣（Broward County）和坦帕市，因應疫情，集會出席者均留在車上。他斥相對較多人沒戴口罩的特朗普集會是「超級傳播者」活動，指控特朗普已放棄抗疫，又拉攏拉美裔選民，斥特朗普讚揚過多名獨裁者，無法為古巴或委內瑞拉人推動民主。古巴裔美國人主要居於佛州，傳統上傾向共和黨。特朗普在Twitter反擊，指控拜登「想將美國變成共產主義古巴或社會主義委內瑞拉」。
佛州被視為最大游離州，特朗普上屆在此州的得票率僅多1.2個百分點，而且該州允許在大選日前點算郵寄選票，料較快會有結果，將影響美國人如何看待大選的初步結果。據政治網站RealClearPolitics綜合數據，拜登在佛州支持度只領先1.2個百分點。
特朗普周五會重返中西部競選，包括密歇根、威斯康星和明尼蘇達州，拜登同日亦會到威斯康星、明尼蘇達和艾奧瓦州等關鍵州拉票。
逾8200萬人提早投票 近半民主黨人
截至周五，美國已有逾8200萬人提前投票，登記為民主黨人的佔逾46%，共和黨人則佔逾29%，在佛州、北卡羅萊納、內華達和艾奧瓦4個游離州，兩黨提前投票的人數差距開始收窄。
（紐約時報/BBC/路透社）
（2020美國大選）
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