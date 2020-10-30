世貿總幹事人選 美國攔路

世貿遴選委員會周三（28日）推薦現年66的尼日利亞前財長奧孔喬—伊衛拉成為新總幹事，若成功任命，她將會成為世貿首名女性兼非洲裔總幹事。不過，美國表明反對有關任命，美國希望韓國產業通商資源部長俞明希出任總幹事，稱俞明希可改革世貿。

撐韓國代表 反對任命尼日利亞前財長

美國貿易代表辦公室發聲明稱，世貿必須由在貿易領域具實際經驗的人領導，俞明希作為貿易專家「脫穎而出」，具成為該組織有效領導者所需的一切技能。聲明又指目前是世貿組織和國際貿易的非常困難時期，已有25年沒作多邊關稅談判，爭端解決機制不受控制，履行透明義務的成員國太少，「世貿需要重大改革」。

世貿成員國將於下月9日就總幹事遴選事宜舉行會議。按慣例，新總幹事任命一般要全體164個成員國的一致同意。雖然美國表態反對不意味奧孔喬—伊衛拉不能被任命，但仍能影響最終決定。若無法達成共識，可能破天荒以投票方式選出總幹事人選。

（BBC/衛報）